Bliži nam se još jedan toplinski val. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Na snazi je upozorenje na toplinski val. Već je u subotu u mnogim krajevima bilo preko 30, u Metkoviću i Kninu primjerice čak i 35, no treba reći da su toplinski valovi i povremeno ovako visoke temperature uobičajene za naše krajeve. Upozorenje se izdaje zapravo kako bi se oni koji spadaju u osjetljive skupine ljudi mogli adekvatno pripremiti. U nedjelju će temperatura moguće biti još malo viša, pa će i ovih 35 biti učestalije mjereno, no ono što je bitno reći, a može biti jako neugodno, to je visoka noćna temperatura. Dakle, u noći sa subote na nedjelju, prije svega u Dalmaciji, ponegdje se temperatura neće spustiti niti ispod 27, što je vrlo neugodno za spavanje.

Dok se centralnom Europom premješta vrlo opasan atmosferski poremećaj, a znamo da u ljetno vrijeme, hladne fronte mogu donijeti izrazito jaka nevremena, nas, ovdje nešto južnije trenutno štiti termobarički greben. Pritjecanje zraka sa Sredozemlja nosi nam stabilno, suho, ali i eto i dosta vruće vrijeme. Ono će potrajati u do kraja tjedna, nakon čega će vrućina popuštati potjerana ciklonom zbog koje će vrijeme sredinom tjedna biti promjenjivije. Tad očekujemo i kišu, no ne treba brinuti, u drugoj polovici tjedna opet će biti sunčano.

Evo kako će nam izgledati jutro. Sunčano, vrlo toplo, ponegdje neugodno. U Dalmaciji narančasti Meteoalarm, ne samo zbog visoke dnevne, nego i jutarnje temperature. Naime, s noći sa subote na nedjelju će se živa u termometru na jugu Hrvatske teško spuštati ispod 27 stupnjeva. Najugodnije će zapravo biti u gorju, oko 17, dok se u unutrašnjosti noćas i sutra ujutro očekuje 20-ak stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj danju većinom sunčano, te svakako vruće. I više nego danas. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga i jugozapada, dok će najviša dnevna temperatura biti između 32 i 35 stupnjeva. Sunčano i vruće sutra i u Slavoniji i Baranji. Uz jači razvoj oblaka, ovdje može biti uvjeta i za poneki grmljavinski pljusak. Uglavnom, Požeško gorje, pa prema Posavini. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Temperatura od 33 do 35 stupnjeva. I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu najvećim dijelom prevladavat će vedro. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti između 28 i 33 stupnja. Ispod 30, uglavnom tek u višem gorju.

U Dalmaciji, vrlo kratko - sunčano i vruće. Temperatura može porasti i do 36 stupnjeva, poglavito južnije i u zaleđu. Na moru će zapuhati slabo do umjereno, a prema otvorenom mjestimice i jako jugo. Rashladite se u moru, temperatura mu je 24 ili 25, u Šibeniku i Malom Lošinju danas 26, a na Visu čak 27 stupnjeva. UV-indeks će sutra u cijeloj zemlji biti vrlo visok, uzimajte dovoljno tekućine i držite se hlada.

A vrijeme će najvećim dijelom sunčano, pa i vruće biti i u ponedjeljak. Poslijepodne i prema kraju dana u najzapadnijim krajevima može biti pljuskova. U utorak promjenjivo s kišom i pljuskovima te svježije, dok nas u srijedu čeka postupno proljepšanje, iako još uvijek neće biti i posve stabilno.

I na Jadranu u ponedjeljak prema kraju dana već može biti pljuskova. Iako će dan i ovdje biti prilično sunčan i vruć. U utorak promjenjivo, povremeno s kišom i pljuskovima, a uz prolazak ciklone, zapuhat će i bura s jakim, u srijedu i olujnim udarima pa će sredinom tjedna na moru biti i vjetrovito. Uz kišu i buru, popustit će vrućina. U srijedu će biti vedrije, no kao i na kopnu još uvijek ne i posve stabilno. Stabilnije nas zapravo očekuje već u drugoj polovici tjedna, kad će ponovno biti više sunca, a i temperatura će, nakon osvježenja, prema vikendu postupno rasti.

