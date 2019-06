U emisiji 'Provjereno' prije tri tjedna prikazan je prilog o velikom ekološkom problemu u srcu Baranje, gdje se moglo vidjeti kako se tisuće kubika gnoja i fekalija izlijevalo na otvorenoj površini u okolici Darde. Priča je nakon reportaže u 'Provjerenom' dobila svoj djelomični epilog. Nakon emisije hitno se reagiralo i pronašlo se rješenje. Doduše, nadležne institucije još uvijek nisu pronašle krivca.

Državni inspektorat tvrdio je, unatoč snimkama, kako ne postoji opravdana sumnja da Belje ispušta gnojovku u spornu lagunu i kazali su kako je za pretpostaviti da to obavlja lokalno stanovništvo, što dijelom i je istina.

Nedugo nakon objave prve sporne snimke, pojavila se još jedna, koja nastavlja pratiti putanju već viđene cijevi. Ipak, nakon inspekcije naređeno je da vlasnik zemlje, Belje, sve ogradi i stavi pod nadzor, a s općinom i počisti.

Načelnik koji je za cijeli problem znao, kao i svi mještani, zadovoljan je razvojom situacije. „Nama je najbitnije da oni svoje velike fekalije od tih svojih farmi ne zbrinjavaju tamo gdje su zbrinjavali, a ovo ostalo ćemo mi dovesti pod red“, govori načelnik Vukoje.

Svi oni koji su svoje cisterne praznili u lagunu, odsad će to morati činiti u novom kolektoru. „Mi sada smo na konto te vaše emisije u Hrvatskim vodama ishodili 500 tisuća kuna sredstava, imamo već ugovor i građevinsku dozvolu za sabirnu jamu. Kroz nekih 7-8 dana bit će ta sabirna jama gdje će ti ljudi, koji su to ilegalno tamo odlagali, moći doći tamo i zbrinuti to onako kako treba“, govori za 'Provjereno' načelnik općine Darda Anto Vukoje.

Iz Belja, pak, ostaju pri tome da crijevo sa snimke nije njihovo.

Strašan ekocid od prije 35 godina

Nakon prošle reportaže, redakciji emisije 'Provjereno' javio se biolog i bivši povjerenik za zaštitu prirode u Baranji kojeg su snimke, kaže, podsjetile na strašan ekocid koji se dogodio prije 35 godina u Baranji, za koje je odgovorno bilo upravo Belje i to farma iz Darde.

Tadašnja ekološka katastrofa pobila je veliki dio života u kanalima i staroj Dravi koja utječe u Park prirode Kopački rit. Podnesene su kaznene prijave, pa i donesene presude protiv odgovornih za ispuštanje goleme količine gnojovke u kanale. Hoće li odgovorni ovoga puta biti pronađeni i adekvatno kažnjeni?

