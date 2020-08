Kći bivšeg istaknutog slavonskog HDZ-ovca optuženog za obiteljsko nasilje ogorčena je i bijesna, nakon što je do nje došla vijest da je njezin otac unatoč podignutoj optužnici zaposlen u gradskoj tvrtki u Požegi.

U rujnu prošle godine Igor Krizmanić izbačen je iz HDZ-a nakon što ga je kći optužila za obiteljsko nasilje. 26. lipnja ove godine protiv njega je Općinsko državno odvjetništvo u Požegi podiglo neposrednu optužnicu zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava.

Unatoč tome on se zaposlio u Javnoj ustanovi Sportski objekti Požega. Osnivač te tvrtke je Grad Požega, a Krizmanić je primljen na radno mjesto realizatora sportskih program, potvrdio nam je Anto Brkić, ravnatelj Ustanove.

Njegova kći, 26-godišnja Petra Šipura ogorčena je jer je "nagrađen za zlostavljanje".

"Brutalno me je zlostavljao, a sada je nagrađen za svoje postupke. On je nagrađen, a ja sam dobila još jedan brutalan šamar. Tresem se. Osjećam se odvratno, poniženo i posramljeno. Nakon svega, kakva je to poruka? Kakva je to poruka ostalim zlostavljanim ženama? Ja i moj brat smo morali otići u Njemačku jer nismo mogli naći posao, a on nakon svega ostaje na visokoj funkciji", rekla nam je Petra.

Nasilje/ilustracija (Foto: Davor Puklavec/PIXSELL) Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pisala je predsjedniku i premijeru: "Tražim odgovore i objašnjenja"

Poslala je e-mail premijeru Plenkoviću i predsjedniku Milanoviću. Od njih traži objašnjenje zašto se sustav tako nonšalantno ponaša prema zlostavljačima. "Od njih tražim odgovore. Javno govore da ne toleriraju nasilje, ali pokazuje se upravo suprotno. Ja sam svjesna da on još nije osuđen, ali postoje dokazi i postoje svjedoci", napominje.

Svoju mučnu i potresnu priču objavila je prošle godine u grupi Spasi me. "Sjećam se vike i galame. Sjećam se i svoje krvi, ostavio ju je na kuhači", napisala je tada.

Protiv njezina oca podignuta je optužnica, no ravnatelj Javne Ustanove Sportski objekti Požega Anto Brkić rekao nam je da je Krizmanić Povjerenstvu uredno predočio uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Poslao nam je i presliku uvjerenja koje je Krizmaniću 2. srpnja izdao Općinski kazneni sud u Zagrebu.

"Ja ne znam je li protiv Krizmanića podignuta optužnica, on je nama uredno predočio uvjerenje o nekažnjavanju. Nakon što odradi otkazni rok na sadašnjem radnom mjestu, započet će radni odnos kod nas", rekao nam je Brkić.

Zakon o sportu u članku 13. u kojem se govori o pravnim posljedicama pravomoćne osude, vođenja kaznenog i prekršajnih postupaka izrijekom kaže kako će se "osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, odnosno maloljetnika udaljiti od obavljanja poslova u sportu u kojima dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima do pravomoćnosti presude, odnosno obustave postupka".

Igor Krizmanić, nije nam želio dati izjavu. Preko Brkića je poručio da je dovoljno to što je o cijelom slučaju rekao Brkić.