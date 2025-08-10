Počela 310. Sinjska alka: Grad bez uobičajene gužve, poznato i tko je u svečanoj loži

U Sinju se održava ponovljena 310. Alka.

U svečanoj loži prošle nedjelje bili su predsjednik i premijer, a danas ministar Tomo Medved, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i izaslanik predsjednika general-pukovnik Tihomir Kundid.

No, Alku vjerno prate Sinjani i gosti. Iako se nakon odgode Alke i koncerta Thompsona osjeti da su se svi malo umorili i istrošili, pa se čini da u gradu nema one poznate gužve, šušura ni kupaca pečenja.

Situaciju u Sinju pratila je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

Papić je izvijestila da je u Sinju manje ljudi nego prošle nedjelje, ali da će se kroz večer grad napuniti početkom koncerta Mate Bulića koji je također bio odgođen.

Oko 19 sati bi se trebalo saznati tko je pobjednik 310. Alke, a u njegovu čast bit će organizirano veliko slavlje.

