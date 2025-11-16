Dramatičan pad temperature: Stiže hladni udar, kiša i snijeg, a i nova pravila za vozače

Sredina studenog, ako se njih pita - idealna je za kupanje.



"Meni više vridi jedan dan zimskog kupanja nego 100 litnjih dana kupanja, veći gušt mi se kupat jedan dan zimskog nego sto litnjih", pojašnjava Antonio iz Splita.

More na 18 stupnjeva. Kažu osvježava, a nema ni gužve.

Vrijeme u Hrvatskoj; ilustracija - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"More se ne ladi pa onda, sutra će opet bit", kaže Mario iz Splita, a na pitanje dolaze li kupači ako ne bude kiše kaže: "Sigurno, sigurno, A ne triba nam više, po ure je dosta."

Zrake sunca lovile su se i na pulskoj plaži. No mnogi su iz ormara već izvukli zimske jakne. U Zagrebu gotovo 20 stupnjeva. Na špici šaroliko. Od zimske opreme do onih kojima je čak i vruće.

Vrijeme u Hrvatskoj; ilustracija - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Sven Sorić iz Zagreba je u kratkim rukavima, a na pitanje je li mu hladno kaže: "Trenutno ne još, tu mi je jakna, ak' će zatrebat ću uzet jaknu."



"Osobno nam paše ali se bojimo da je pretopao. Trebalo bi već biti ne ovako u košulji da se hoda nego u kaputima i trebalo bi bit magla, bolji doživljaj što se mi stariji sjećamo", govori Dražen iz Zagreba.



"Neprikladno za ovo doba godine", kaže Davorka iz Zagreba.

Nakon nekoliko dana južine stiže ugriz zime.

Vrijeme u Hrvatskoj; ilustracija - 2 Foto: DNEVNIK.hr



"Prije nego zima ugrize i prije nego zahladi sutra još jedan ovako topao dan uz južinu ali nažalost i obilnu kišu koje će najviše bit na sjevernom Jadranu ponegdje lokalno i više od 100 litara po četvornom metru. Navečer vjetar naglo okreće na sjeverni, s njim ide zahladnjenje, pritom u gorju može biti čak i snijega, a onda će u nastavku tjedna prije svega u kopnenim krajevima temperatura biti dosta niža noću i do nule a preko dana ispod 10 stupnjeva", navodi Darijo Brzoja, meteorolog Dnevnika Nove TV.

Darijo Brzoja Foto: DNEVNIK.hr

Liječnici upozoravaju - nagle promjene vremena i skokovi u temperaturi mogu utjecati na zdravlje. Pa savjetuju:



"Pogotovo osobama starije životne dobi, kroničarima, koji imaju stalne poteškoće, da redovito uzimaju terapiju preporučenu, da se po potrebi konzultiraju sa svojim obiteljskim liječnikom, u slučaju izlaska da se oblače sukladno vremenskim uvjetima", govori Jozo Brkić, voditelj smjene zavoda za hitnu medicinu.

Hladnijem studenom mnogi se vesele.



"Znate kako se kaže, vrijeme je uvijek u redu, samo je pitanje odjeće i obuće", podsjeća Vesna iz Zagreba.

Vrijeme u Hrvatskoj; ilustracija - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Bilo je očekivano, ne, 11. mjesec je, očekujemo svi to", tvrdi Dejan iz Zagreba, a o tome je li spreman za zimu kaže: "Jesam, kupil sam zimske gume, imam špeka, imam kulena, to je to."

Možda vitamin D i neće, ali imunitet će sigurno biti na visokoj razini.

Nova pravila za vozače

Od jučer vrijede nova pravila za vozače. Zimska oprema obavezna je u vozilu, u protivnom slijede kazne. O tome što sve treba imati u automobilu od zimske opreme, reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić raspitao se u Hrvatskom autoklubu.

"Zimska oprema pretpostavlja dvije opcije. Prva je ljetne gume. Tada utori na sve četiri gume moraju biti oko četiri milimetra Irvin, te moramo imati jedan par lanaca kao pripremu za montažu na jednu osovinu. Druga opcija, što je svakako preporuka, je sve četiri zimske gume. One su po sastavu prilagođenije takvim nižim temperaturama", pojasnio je Irvin Filipović iz HAK-a.

Vanja Margetić i Irvin Filipović - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Za one koji se ovoga ne drže, kazne su 130 eura za fizičke osobe, a za pravne puno veće.

Što se tiče promjene vremena koja slijedi, iz HAK-a upozoravaju da se ozbiljno shvate upozorenja meteorologa, kao i sam naziv mjeseca - studeni.

"Očekuje nas već sutrašnjeg dana niske temperature, dolazak kišne fronte, još uvijek pod utjecajem ovog nešto toplijeg zapadnog i u biti južnog vjetra, i okretat će na istočnjak i sjeveroistočnjak. U priobalju on prelazi u buru, jaki i olujni udari. Uz niske temperature očekuje se u najvišem gorju i snijeg tijekom ponedjeljka u večernjim satima", upozorava HAK-ovac.

Vanja Margetić i Irvin Filipović - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Još jednom napomena svim vozačima da je zimska oprema obavezna je od 15. studenog.