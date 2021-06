Ivana Pezo je "nekulturna", a Mario Jurič nakon jučerašnjeg intervjua sa šefom Brodosplita "smeće". Tako ga je nazvao jedan od šefova škvera, jer mu se nisu svidjela Marijeva pitanja. Danas je reagirala novinarska strukovna udruga, a pitali smo za mišljenje i ministricu kulture i medija.

Nakon završetka javljanja uživo u našem jučerašnjem Dnevniku - sugovornik, Tomislav Debeljak, vlasnik tvrtke "Brodosplit" i član Uprave splitskog škvera, Tomislav Čorak izvrijeđali su našeg reportera Marija Juriča.

"Povod našega razgovora sa gospodinom Debeljakom bile su blokade i guranje u stečaj tvrtki koje su u vlasništvu Brodosplita. Tijekom razgovora s Debeljakom inzistirali smo na pitanjima, ali i odgovorima koji zanimaju najprije radnike toga škvera, a nakon toga i cjelokupnu javnost. Između ostalog i zato što se silni novac građana RH slijevao u to brodogradilište", objašnjava Jurič.

Gospodinu Debeljaku pitanja se očito nisu svidjela, a nastavio ga je vrijeđati i kasnije tijekom noći putem poruka na Whatappu.

Napad je najoštrije osudio ogranak Hrvatskog novinarskog društva u Splitsko-dalmatinskoj županiji. A reagirala je i ministrica kulture i medija.

"Žao mi je, svima je u interesu da novinari slobodno mogu raditi svoj posao", kazala je ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Medije prozivali i predsjednik i premijer

Napadi na novinare, nedavno i od samog državnog vrha. Predsjednik proziva novinare javne televizije.

"Ljudi, vi ste plaćenici jedne političke opcije, ovo je sramota što radite i hrvatski građani to ne podnose", izjavio je predsjednik Milanović početkom svibnja.

Dio medija zbog izbornog poraza u Zagrebu krivio je i premijer Plenković. Optužio je novinare da su ime HDZ-ovog kandidata, Davora Filipovića, namjerno krivo govorili.

"Nova TV, istu stvar su napravili, namjerno mu slučajno krivo govore ime. Znam", poručio je premijer Plenković dan nakon drugog kruga lokalnih izbora.

No, ministrica kaže, njihove se izjave ne mogu uspoređivati... Dok Milanovićevu izjavu smatra neprimjerenom, šefa brani.

"Mislim da se to ne može usporediti, to je bio jedan pogled na predizbornu kampanju i tretman HDZ-a", rekla je ministrica. Upitana slaže li se da je to bilo namjerno odgovara: "Ja ne mogu znati što je namjerno a što slučajno, to može znati onaj novinar koji nešto tako izrekne."

A kako može znati premijer Plenković?

"Ne mislim da je na takav način bila ta izjava... Ne, ne bih se oko toga toliko zadržavala", dodaje ministrica.

Političar, liječnik, poljoprivrednik, prolaznik - nama su sugovornici. A postavljanje pitanja - naš je posao.

Dodajmo ovome da će novinari Informativnog programa Nove TV uvijek profesionalno propitkivati kriterije poslovanja, trošenja novca poreznih obveznika i ispunjavanja obveza prema radnicima. Nedopustivim smatramo vrijeđanje i napade na novinare.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr