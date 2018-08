Tragični slučaj smrti Mattea Ružića u zaprešiću pokrenula je lavinu medijskih, ali i javnih i političkih reakcija. Ponukani medijskim natpisima, obiteljski liječnici preko Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) oglasili su se priopćenjem u kojem upozoravaju na probleme u zdravstvu te pozivaju i medije na odgovornost.

Iz KoHOM-a podsjećaju na brojne apele koje su upućivali zdravstvenoj administraciji i medijima zbog problema u zdravstvenom sustavu te podsjećaju da su istovremeno nudili i rješenja.

Još jednom su podsjetili i na jedan od velikih uzroka problema u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj - odlazak mladih liječnika i medicinskih sestara u inozemstvo zbog boljih uvjeta rada, odnosno bolje plaćenog posla.

Priopćenje KoHOM-a prenosimo u cijelosti:

Povodom medijskih napisa kojima svjedočimo posljednjih dana, KoHOM moli sve novinare i medijske djelatnike da budu svjesni moći koje imaju u kreiranju javnog mnijenja, informiranju i educiranju, te da odgovorno koriste tu moć.

KoHOM podsjeća na sve prijedloge, reakcije, apele koje je do sada uputio i prema zdravstvenoj administraciji i prema medijima upozoravajući na brojne probleme u zdravstvenom sustavu i nudeći rješenja. No struku se sustavno zanemaruje i njezino se mišljenje ne uvažava, što nas je i dovelo do ovakvog stanja unutar zdravstvenog sustava.

Sa zabrinutošću i žaljenjem primjećujemo sve češće pokušaje da se obiteljski doktori prikažu kao jedni od krivaca za to stanje. Pa se tako iznosi niz neistina, među kojima je najčešće spominjana neistina da obiteljski doktori ne dežuraju.

Obiteljski doktori dežuraju u svim onim županijama u kojima su ta dežurstva ustrojena i financirana od strane lokalne samouprave. KoHOM je bezbroj puta do sada upozoravao da su mnogi punktovi na kojima se dežura neadekvatno opremljeni opremom koja je neophodna za rad medicinskog tima, da su doktor i medicinska sestra neadekvatno plaćeni za taj teški i odgovorni rad, da u mnogim županijama nije ugovorno i zakonski pokriven takav rad, da nema adekvatnog osiguranja zdravstvenih djelatnika, da se potrošnja lijekova i uputnica na pacijente u dežurstvu pripisuje doktoru koji dežura, pa onda nerijetko biva financijski kažnjen zbog prekoračenja potrošnje. Ponegdje su upozorenja KoHOM-a urodila plodom, ali većinom su ignorirana, a obiteljski doktori maliciozno proglašavani neradnicima koji ne žele dežurati.

KoHOM podsjeća da osim u organiziranim dežurstvima vikendima i blagdanima obiteljski doktori preuzimaju dežurstva u hitnim medicinskim pomoćima gdje ne postoji mreža timova HMP-a. Obiteljski doktori vrlo često dežuraju i u zavodima za hitnu medicinu koji kronično, unatoč brojnim otvorenim natječajima za zapošljavanje, ne mogu naći doktora za zaposliti i pokriti smjene.

KoHOM podsjeća da zdravstvena zaštita stotina tisuća turista u ljetnim mjesecima počiva na obiteljskim doktorima.

Sve to uz vlastitu preopterećenost u svojim ordinacijama, sa dva, tri ili više puta većim brojem dnevnim kontakata sa pacijentima nego što imaju naši kolege u zapadnim europskim zemljama. Uz dugogodišnju nemogućnost normalnog odlaska na godišnji odmor zbog nedostatka doktora, zbog čega se, protivno odredbama Zakona o radu, godišnji odmori, a najčešće i bolovanja "odrađuju", radeći duple smjene i pokrivajući ordinacije kolega koji su na godišnjem ili na bolovanju. Uz svu silnu administraciju koja je prebačena iz HZZO-a, bolnica i ostalih dijelova sustava na obiteljske doktore i njihove medicinske sestre i tehničare.

KoHOM podsjeća na ono što govori već duže vrijeme, i zbog čega su bili organizirani prosvjedi na Markovu trgu i u Rijeci: doktora i medicinskih sestara je sve manje jer odlaze u zemlje gdje rade u organiziranim sustavima, u kojima su daleko bolje plaćeni. U mnogim dijelovima zemlje ih nema niti za normalnu funkcioniranje osnovne zdravstvene zaštite, a kamoli za razne nadstandarde koje političari obećavaju kad trebaju glasove. U takvom sustavu, ukoliko se pod hitno zdravstvo ne depolitizira i ne počne slušati stručnjake, ljude koji rade na prvim crtama zdravstvenog sustava, bojimo se da će tragični slučajevi biti sve češći.

Obiteljski doktori su zaštitnici i glasnogovornici svojih pacijenata i stoga tražimo da odgovorni smjesta poduzmu ozbiljne mjere kojima će zaustaviti urušavanje zdravstvene zaštite, ustavnog prava građana Republike Hrvatske.