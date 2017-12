Božićni blagdani protječu u gotovo pa proljetnom ugođaju, bar kad su u pitanju dnevne temperature, no već od utorka vrijeme će se promijeniti.

U utorak će kiše biti u gorskoj Hrvatskoj, a u srijedu i posebice u četvrtak povremeno će padati i drugdje u kopnenoj Hrvatskoj, najavio je Milan Sijeković, meteorolog Nove TV.



Zapuhat će južni vjetrovi. Do srijede će još biti i dosta toplo, s temperaturama od 10 do 15 stupnjeva, no u četvrtak dolazi zahlađenje. Snijega će biti u gorju, a možda i u nizinama u zapadnom dijelu zemlje.



Kad je riječ o Jadranu, od utorka do četvrtka bit će znatno oblačno s kišom, posebice jakom sredinom tjedna. Puhat će najprije jako jugo i južnjak, a u četvrtak na sjeveru jaka bura.

Milan Sijerković za vrijeme koje je prevladavalo ovih božićnih blagdana ima i prigodnu pučku izreku: "Ako o Božiću vodenica melje brašno za kolače, neće o Uskrsu za pogače! Može i drukčije: Zelen Božić, bijel Uskrs!"

Nova godina - prohladna ali suha

Što se novogodišnjeg vikenda tiče, svi koji 2018. planiraju dočekati na otvorenom ne trebaju strahovati od oborina jer će, prema sadašnjim prognostičkim kartama, biti suho. I početak nove godine mogao bi biti sličan božićnim blagdanima, s temperaturama višima od 10 stupnjeva.