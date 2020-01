Blagdan Sveta tri kralja za katolike označava kraj božićnih blagdana, ali i dan kada se borovi koji su krasili domove, već tradicionalno, bacaju na ulicu.

Građani Zagreba željno iščekuju odvoz odbačenih božićnih drvaca. Kažu, grad nikad nije bio zatrpaniji otpadom. A kako su Tri kralja stigla na vrata, tako borovi lete kroz vrata Ili balkon. "To je normalno, tradicija, ali barem da bacaju na hrpu pa da se pokupi. Zapravo bilo bi najbolje da su umjetni“, smatra naš sugovornik Pero.

Zagrepčanke Andrea i Mila kažu kako imaju umjetne borove, a Mila svoga još uvijek nije ni skinula. "Imamo umjetni bor kako ne bi sjekli šume i kako nakon Božića hrpa borova ne bi završila u smeću", objasnila je Andrea.

Kažu građani kako svemu dođe kraj, no očito ne i smeću u kojemu se Zagreb guši. Sada nagomilanom otpadu društvo rade i borovi. Građani su ljuti jer plaćaju puno, a smeća nikad više – kontejneri su puni. "Imamo jako puno smeća uz kante, ja to ne shvaćam, meni je to malo teško shvatiti“, negoduje Marija iz Zagreba.

Lakše je za shvatiti da ipak sve manje kupujemo posječena drvca. Primjerice, prijašnjih godina kamioni bi odvezli više od 100 tisuća odbačenih borova. "Hrvati na božićna drvca potroše više od 50 milijuna kuna, a onda završe ovako, pored kontejnera. I samo se iz Zagreba odveze više od 50 000 odbačenih drvca nakon blagdana", objašnjava Josipa.

Iz Zrinjevca poručuju da se drvca ne odlažu na nogostupe, parkirališta ili prometnice, već na zelenu površinu, pored kontejnera ili zelenog otoka. Prikupljeni odbačeni borovi pretvaraju se u kompost.

"Može se dobro reciklirati u kompostanama, čak i u domaćim, kućnim kompostištima. Treba se dobro usitniti i uz dodatak gnojiva i biootpada, dobije se kvalitetan humus", savjetuje Josipa Jurićev Sudac iz udruge Eko Zagreb.

Ipak, kupiti bor u tegli pa ga zasaditi natrag u zemlju nakon blagdana najbolje je rješenje. I za prirodu i za društvo.

