Zajedno i u smrti: Nakon 50 godina provedenih u braku umrli na isti dan

U mjestu Gromačnik u blizini Slavonskog Broda jedna obitelj doživjela je istovremeno dvije tragedije. Naime, u istom danu umrli su supružnici - 70-godišnja Manda i 79-godišnji Pero Ilak.

Njihova djeca ostala su su naglo bez oba roditelja, unuci bez bake i djeda. Ipak, za Plus portal obitelj je otkrila da im je utjeha pola stoljeća ljubavi njihovih roditelja. Tijekom 50 godina njihova braka pokazivali su privrženost, odanost i vjernost. Vjerojatno je to dovelo do toga da i u smrt odu zajedno.

Nakon što je njen suprug Pero umro ranije toga dana, od šoka je preminula i Manda. Kako je rekla obitelj - naprosto nisu mogli jedno bez drugoga.