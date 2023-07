Jedva spajaju kraj s krajem: Umirovljenici Vladi poslali zahtjeve, poznati detalji

Umirovljenici traže, među ostalim, povećanje mirovina za 10 posto u idućih četiri godine. Zakonsku regulaciju isplate 13. mirovine.

Iako su u mirovini, žele i dalje raditi pa su zatražili da im se omogući rad na puno vrijeme.

Velik broj umirovljenika, poručuju iz stranke, radi na crno jer im četiri sata rada uz nisku mirovinu - nisu dovoljna za život.

Očekuju da će Vlada odgovoriti na njihove zahtjeve, doznaje reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.

"Mi ne tražimo odjednom povećanje od 10 posto jer to vjerojatno državni proračun teško da bi podnio, to su ogromna sredstva jer veliki je broj umirovljenika. Međutim, ako bi se išlo u četiri godine planski, onda bi zaista to uspjeli", navodi predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević.

"Davno se trebalo popraviti, ali primanja bi trebala rasti u skladu s rastom cijena, jer ovako se dalje ne može", poručuje Nerina iz Zagreba.

