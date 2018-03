Zadarska riva i dalje propada, a za obnovu Grad Zadar ni ove godine - nema novca u proračunu. Iako je cjelokupna sanacija najavljivana nakon što je otvoren Pozdrav Suncu, projekt star 8 godina još je na čekanju, a oštećenja se množe.

Pukotine i ulegnuća dugogodišnji su ukrasi zadarske kamene ljepotice. Da riva vidno propada zbog djelovanja mora primijećuju i domaći i turisti.

"Svake godine skoro otiđe komad, pa zatvore, pa pune, popravljaju to, ali je sve to nekako dotrajalo jako", kaže Zadranin Zdenko Morović.

"Ono što je ovdje vidljivo je erozija. Trebali biste nešto poduzeti", poručuje Jan, turist iz Finske.

Projekt sanacije napravljen je još prije 8 godina, obnova rive se obećavala, ali od svega još ništa. Za obnovu 940 metara dugog obalnog zida potrebno je 50 milijuna kuna.

"Statika je narušena, u svakom slučaju nužna je ta rekonstrukcija. Mi već godinama znamo za tu potrebu, ali jednostavno financijski proračun Grada Zadra nije u mogućnosti financijski iznijeti sam takav projekt u ovom trenutku", kaže Darko Kasap iz UO za prostorno uređnje i graditeljstvo Grada Zadra.

Grad Zadar, umjesto u svom proračunu, već duže vrijeme spas vidi u europskim fondovima. Ali iz nadležnog ministarstva poručuju ni ondje zasad mogućnosti nema. "Što se tiče europskih fondova, trenutačno ne postoji mogućnost sufinanciranja projekta obnove zadarske rive", priopćeno je iz Ministarstva regionalnoga razvoja fondova EU.

Obnova bi trebala biti opsežna. Ispod popločanoga dijela nastala su dubinska oštećenja, a nosivi sloj doslovno tone. Zbog nedostatka novca, iznenadna oštećenja saniraju se privremenim rješenjima. A nadaleko je to poznato turističko odredište zbog Morskih orgulja i Pozdrava Suncu.

"Kod turista izaziva onaj ''wow efekt''. To je prvo mjesto s kojim se susreću svi gosti koji u Zadar dolaze brodom i prava je besplatna reklama za Zadar", kaže Morana Papić iz TZ Grada Zadra.

Ali zadarski simbol nagrizao je zub vremena. Bez cjelokupne obnove, oštećenja će se moći samo krpati. Ali pitanje je - dokad.

Jedino rješenje od atrakciju pretvoriti u gradilište

Ono čemu Grad Zadar nije bio sklon, sada mi moglo biti jedino rješenje, a to je da se riva obnovi u etapama, dio po dio svake godine, ovisno o financijskim mogućnostima.

Ako bi to bile 4 etape, riva bi se obnavljala 4 godine, što opet nije sretno rješenje za turizam jer bi taj atraktivan turistički dio Zadra bio veliko gradilište dugo vremena. Ali činjenica jest da se obnova mora dogoditi jer zadarska riva nikad nije prošla ozbiljnu sanaciju.

Taj zadarski simbol će, izgleda, morati čekati jednako kao što čeka i Pozdrav Suncu. On je trebao biti obnovljen do ljeta, ali nakon što je poništen postupak javne nabave, sve se oduljilo najmanje do jeseni.

To znači da će bespomoćno ovisiti o vremenskim uvjetima i djelovanju mora.