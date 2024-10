Milanović: "Oslobođenje ovog grada je najvažniji čin oslobođenja Dalmacije"

Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je srijedu na svečanosti obilježavanja 80. godišnjice oslobođenja Zadra od fašizma i nacizma te vraćanja Hrvatskoj da je to zapravo bio završni i najvažniji čin oslobođenja Dalmacije.

Predsjednik je ustvrdio da je Zadar prigrljen uz hrvatsku maticu, narodnu zemlju i kulturu kojoj je pripadao i od koje nikako nije mogao biti izlučen kao nekakva polu-enklava koja pripada carstvu s druge strane Jadrana.

Naglasio je da je u seriji proslava i obilježavanja oslobođenja Dalmacije odlučio da će doći samo u Zadar.

"Ovo je bilo oslobođenje Dalmacije, jer Zadar 1941. godine nije bio dio tadašnje zemlje u kojoj su živjeli skoro svi Hrvati, a 1945. godine on je to postao“, istaknuo je predsjednik, ustvrdivši da to smatra završnim i najvažnijim trenutkom oslobađanja Dalmacije.

"Zadar, ne Split, ne Dubrovnik, Zadar je u Hrvatsku ušao. Grad ovdje ostaje na tvrdoj stijeni, svjedok povijesti i prisustva jednog naroda i kulture, već više od tisuću godina“, dodao je predsjednik.

Poručio je da je to naša zemlja, volimo je i odajemo čast i zahvalnost našim precima koji su se za nju borili oružjem.

"To je bio herojski, naoružani narod“, istaknuo je predsjednik, naglasivši da to ne smijemo zaboraviti, da nam se ne dogodi ubijanje memorije i sjećanja.

Poručio je da trebamo biti svjesni i samosvjesni toga što jesmo, da bismo danas i sutra, dodao je, u ovom čudnom svijetu bili jači, da bismo, kada se veliki tuku, bili ne pod stolom nego pored stola, gledali svoje interese, sačuvali čovječnost, lojalnost i prijateljstvo s onima s kojima smo se na to obvezali, ali ne bili igračka ili marioneta u tuđim rukama.

Predsjednik je također rekao da nama niti u jednom ratu ništa nije poklonjeno te da "nismo bili ničiji ljubimci i ničiji štićenici".

Svečanost obilježavanja 80. obljetnice oslobođenja Grada Zadra od fašizma i nacizma održana je pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike, u organizaciji Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Zadra u suradnji sa Zajednicom udruga antifašističkih boraca i antifašista Zadarske županije te uz potporu Grada Zadra i Zadarske županije.

Predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Miljenko Letinić rekao je da su rijetki gradovi u svijetu koji su pod okupacijom proveli 23 godine, 11 mjeseci i 12 dana kao što je Zadar.

"Okupacija je počela 12. studenoga 1920. godine Rapalskim ugovorom, dodatno osnažena potpisom Rimskih ugovora, čime je počinjena najveća izdaja u povijesti Hrvatske", kazao je Letinić.

"Vrijeme je da shvatimo da je naše zajedništvo jedina snaga koja će nas održati u ovim čudnim i teškim vremenima novih zamki, novih izazova i strahova za slobodu, rekao je Letinić.

