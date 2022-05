Nezapamćena najezda mušica u Hrvatskoj. Prvo su se u rojevima pojavile na obali, a posljednih dana i u Zagrebu. Stručnjaci kažu: za sve je kriva blaga zima i nisu opasne za ljude, ali bilje moramo zaštititi.

Prekrile su mušice plaže diljem obale… Navečer se skupljaju ispod rasvjetnih tijela, toliko ih je da se ne mogu prebrojati.

"Dosadne su, kako nisu dosadne... Za Boga miloga, moraš zatvarati, moraš mreže stavljati, braniti se, braniti se", kaže Anđelko iz Zadra.

Vodice, Rogoznica, Kaštela… posvuda ista slika. One koje vjetar ne potopi u more, utočište pronađu na mesnatim dijelovima biljaka.

One populacije koje su letjele osigurale su dalje širenje vrste jer su izlegle ličinkice koje sišu na mekanim biljnim dijelovima.

Broj mušica iznenadio je i stručnjake pa su lisne uši završile i pod mikroskopom. Mini istraživanje pokazalo je da je riječ o kontaminacijskom letu kojim se uši šire s jedne na drugu biljku. Hrane se biljkama i nisu opasne za ljude.

"One samo smetaju, sigurno da nije bilo ugodno vidjeti te rojeve, ali izravnih šteta po ljudsko zdravlje nema", pojašnjava Katja Žanić, ravnateljica Instituta za jadranske kulture.



Pogodovala im je, kaže, blaga zima. Preživjele su zimu u letu, a ne u zimskom jajetu. "Jer iz zimskog jaja izađe jedna uš, a iz te ženke izađe sto!", dodaje Žanić.

Stoga stručnjaci kažu da u ovom slučaju možemo govoriti o najezdi. Na meti su im mlade sočne biljke, a njihov posjet može rezultirati slabijim formiranjem ploda povrća.

"One neće letjeti nego će to bilje oštećivati. Imaju malo rilce, sišu, ono se kovrča, više ili manje, ovisi o broju koji bude prisutan, pa luče mednu rosu na koju se razvija jedna gljivica, pa to na kraju izgleda, ljepljivo, zakovrčano i neugledno", dodaje Žanić.

Visoke temperature trebale bi ih otjerati, a na adresu poljoprivrednika i hobista ipak ide upozorenje: zaštitite biljke jer lisnih ušiju je toliko da se negdje moraju nastaniti.

Mogle bi napraviti štetu na voćnjacima

A hoće li najezda umanjiti urod voća i kako joj se voćari odupiru? Odgovore je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić potražila u razgovoru sa Željkom Ledinskim iz Hrvatske voćarske zajednice.

"Dosada voćari nisu imali nekih šteta od same pojave mušica. Nagle promjene temperature, velike oluje, pa temperature preko 30 stupnjeva u kratkom vremenu sigurno će poboljšati njihov nastanak i širenje. No, voćari vode brigu da preventivno djeluju. Pogotovo 10-ak, 15-ak dana prije berbe, sredstvima kratke karence tako da plod na tržište dođe zdrav i isparavan", rekao je Ledinski.

Kaže da mušice neće napasti zeleni plod, ali bi mogle kada dozri: "Onda je najveća opasnost. Zbog toga se mora primjenjivati stroga sredstva sa kratkim karencama, tri ili maksimalno sedam dana. I ne smije se brati dok to ne prođe".

S mušicama dosad nisu imali puno problema, ali jesu s drugim vrstama, npr. lisnim minerima.

"Mogao bi se javiti i crveni voćni pauk usred ovih visokih temperatura. Preporuka je voćarima da paze. Čim se pojave dva na listu da djeluju preventivno", savjetuje.

Kad bi mušice došle u ogromnim količinama, kaže, mogle bi naštetiti kvaliteti ploda, pogotovo ako je plod berbu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



