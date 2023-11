Najbolji hrvatski plivač želi na Olimpijske igre: Nakon povijesnog rezultata nastavlja se borba za Pariz

Nova sezona Nikoli Miljeniću je, osim sjajnih rezultata, donijela mjesto među velikanima hrvatskog sporta.

"Prvi put u 14 godina sam ispod 47 sekundi otplivao 100 metara slobodno u malom bazenu", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV Sari Duvnjak.

O značaju ovog rezultata govori činjenica da u Hrvatskoj, nakon što je uvedena zabrana nošenja dugih kostima, još od 2009. godine to još nikome nije uspjelo.

U svemu su mu velik oslonac obitelj i njegov trener Domagoj Zajec, koji je svjestan da ih čeka još puno posla.

"Imamo sad puno natjecanja koja nam predstoje. Sve nam je to važno, sve je to dio nekakvog puta tako da kažem. Nama je najvažnije da do kraja šestog mjeseca ispliva normu za olimpijadu. To nam je ono glavni cilj", rekao je Zajec.

Nikola trenutačno drži status najboljeg plivača u Hrvatskoj..

"To je na granici polufinala europskog, svjetskog prvenstva i mislim da je to stvarno rezultat koji je na jedan sitni koračić do medalje", rekao je.

