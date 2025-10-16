Nagodio se s EPPO-om i zaradio najveću novčanu kaznu ikad! "Sve ide u hrvatski proračun"

Uoči izricanja presude, osuđeni Miljenko Pivac, njegovi suradnici i odvjetnici su bez komentara. Njih šestorica kao i tvrtka nagodili su se s Uredom Europskog javnog tužitelja. Izrečene su im i presude.

Trojica donedavno čelnih ljudi mesne industrije Vajda iz konzorcija Pivac osuđeni su na 11 mjeseci zatvora koji se zamjenjuju radom za opće dobro. Moraju uplatiti i novčane kazne - Miljenko Pivac najveću ikad, čak milijun i pol eura, preostala dvojica po 150 tisuća eura.

Teretilo ih se za subvencijske prijevare namijenjene svinjogojstvu teške 4 milijuna i 700 tisuća eura. Tvrtka je tijekom istrage vratila 3 milijuna i 200 tisuća eura, a sad joj je izrečena kazna od milijun i pol eura.

Sukladno propisima, plaća se sve u proračun Hrvatske, iako su formalno oštećeni interesi EU", poručio je delegirani europski tužitelj Vjekoslav Tolnaj.

Postupak se za trojicu preostalih okrivljenika nastavlja u petak. Očekuju se nagodbe.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.