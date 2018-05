Pedofilski skandal i dalje potresa Hrvatsku, posebice nakon istupa nekih od žrtava u medijima. O toj se temi oglasio i nadbiskup splitsko-makarski Marin Barišić.

Po Splitu su u četvrtak osvanule ulične tjeralice sa slikom fratra Gracijana Gašperova te natpis: "Neka mu Bog oprosti, mi nećemo".

"Mogu razumjeti rekciju pojedinih građana, ali to mi nije drago. Želim jasno izraziti svoje suosjećanje sa žrtvama i njihvim obiteljima, ali bih isto tako volio da se omogući institucijama da obave svoj posao. Ako je okrivljenik grešnik, mi njegov grijeh ne smijemo prihvatiti ni odobriti, ali njega kao osobu moramo poštivati. Ono što nikako ne bih volio je da prijavljeni slučajevi odu u zastaru. Drago mi je pak da po kanonskim zakonima takvi slučajevi niti ne mogu zastarjeti", rekao je nadbiskup splitsko-makarski Marin Barišić u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju te istaknuo kako je bilo kakvo zlostavljanje, a pogotovo pedofilija, za svaku osudu.

"Ako se zlostavljanje dogodi od strane osobe koja je crkveni službenik, onda osjećam i duboki sram jer je netko, kome je dano povjerenje, to povjerenje izigrao i iskoristio na najgori način. Nažalost, nismo savršeni ni kao osobe ni kao društvo, a niti kao Crkva koja je suzdana od pojedinaca. Kad su pedofilski skandali u svijetu, Bogu hvala, izašli u javnost, Crkva se našla u situaciji da mora duboko preispitati svoje postupanje i načine djelovanja. Svaka nacionalna biskupska konferencija morala je sastaviti "Smjernice za postupanje u slučajevima spolnog zlostavljanja maloljetnika od strane klerika" i to dostaviti Kongregaciji za nauk vjere na odobrenje. I naša je biskupska konferencija takav dokument izradila 2013. godine i uz neznatne promjene usvojen je 21. prosinca 2015.", rekao je nadbiskup Barišić te pojasnio da smjernice predviđaju podnošenje prijave te zaštitu identiteta i diskreciju prijavitelja.

Prva je takva prijava kaže, došla do njega krajem 2017. godine i tada je pokrenut postupak.

"Iako se nekome čini da sam trebao istog dana nazvati policiju, morao sam steći minimalnu sigurnost o vjerodostojnosti prijave jer se ovakve teške optužbe ne podnose tek tako. žao mi je što oni koji su imali saznanja nisu smogli snage sve prijaviti.- Isto tako ima onih koji sada govore da su sve znali, a nisu prijavili policiji. Ja nisam znao, a po prijavi sam odmah reagirao i kad sam skupio vjerodostojne indicije odmah smo obavijestili cjelokupnu javnost", rekao je nadbiskup Barišić.

Također, mons. Barišić kaže da se ne sjeća razgovora sa svjedokinjom koja tvrdi da mu je još 2003. godine prijavila što fra Gracijan Gašperov radi, a ne zna, kaže, ni razlog za njegov premještaj iz Splita u Šibenik. Do ovog procesa, kaže, nije nikada čuo ni za prijavu iz 2011. godine koju je zaprimio tadašnji provincijal Ljudevit Maračić.

"U ovom slučaju surađujemo s policijom i s državnim odvjetništvom. Što god su od nas tražili, dostavili smo im. Iz Vatikana me nitko nije direktno kontaktirao. Jedino su me iz Nuncijature pitali u kojoj je fazi istraga i kad mogu dobiti dokumentaciju da ju proslijede u nadležnu Kongregaciju. To će vjerojatno biti sljedećeg tjedna".

Na pitanje pomaže li Crkva žrtvama mons. Barišić je rekao da su žrtve više pomogle njima jer su smogle snage prijaviti i pokrenuti proces pročišćavanja Crkve.

"Jer zlostavljačima djece doista nije mjesto u crkvi. Papa je više puta ponovio da za pedofiliju ne postoji tolerancija. U očima žrtava ja sam malen i nedostojan. Razumijem njihovu opravdanu ogorčenost, tugu i ljutnju. Sa žrtvama se još nisam susreo. Ja ih nemam pravo pozvati na susret. Mogu samo zamoliti da oni mene prime kako bih im se ispričao, zatražio oproštenje i pokušao dati utjehu. Nadam se i molim da do toga uskoro dođe. Doista želim pred svakim prignuti glavu i moliti oprost. Naravno da ću razumjeti i one koji to možda i neće htjeti jer su njihove rane preduboke", rekao je nadbiskup Barišić.