Što se to točno događalo u samostanu sv. Frane u Splitu? Koliko je djece to prolazilo? Pred kameru emisije Provjereno, potpuno otovoreno prvi put, uz jednu anonimnu žrtvu, stao je i Srđan Tripalo.

Dosta mu je skrivanja cijeli život. Želio je javno progovoriti o tome što mu se počelo događati kada je imao 12 godina. Religiozni roditelji poslali su ga pod okrilje Crkve, pjevao je i svirao u zboru, vjerujući kako je tamo siguran i zaštićen. A poslali su ga u ruke monstruma.

Ono najgore u ovoj priči, ono što sablažnjava - i za ova su zlodjela unutar crkvenih redova znali i skrivali ih. Danas 78-godišnji fratar vjerojatno neće odgovarati, zbog zastare. Kada će početi odgovarati oni koji su im štitili leđa?

"To su bili jutarnji sati.I meni se nasmiješio i pogledao me. Ja nisam u tome vidio ništa loše što mi se čovjek smiješio. i pozvao da dođem u sakristiju da mu treba pomoći da spusti svijeće. Ja sam ušao u sakristiju. Mi smo tada bili sami. Bila je kiša. Čula se kiša. On je zatvorio vrata i on se meni pojavio iza leđa. Ja sam pitao gdje su te svijeće.", ispričao je anonimni sugovornik.

U sljedećih nekoliko minuta, dogodilo se ono što je ovom čovjeku obilježilo život: "On me pogledao još jednom. Nasmijao se i ja sam okrenuo. To je jedan trenutak i stotinke i vječnosti. Ja sam se pokušao još jednom istrgnuti. Međutim, on je jednu ruku stavio na moje spolovilo. Drugu mi je držao na plućima i svom silom me stegnuo, i stezao me."

Otpor je bio uzaludan. Sugovornik Provjerenog bio je 12-godišnji dječak kada mu se to dogodilo, a zlostavljač u pedesetima. Drama Srđana Tripala trajala je pak punih 5 godina. "Događalo se, evo, tu nama iza leđa. Događalo se u sobama nekih hotela, motela i u nekim privatnim kućama, bilo kod njegove obitelji ili njegovih prijatelja", rekao je Srđan.

Detalji nisu potrebni - mučni su, gadljivi. Prošlo je 20 godina, a osjećaji su i dalje presnažni. Jedan od sugovornika u ovoj priči i dalje o tome ne može javno govoriti, no ekipe emisije Provjereno sa Srđanom Tripalom razgovarala je u Splitu. Srđan je prvi put u javnosti svoju priču ispričao anonimno, drugi put imenom i prezimenom. Sada je, kaže, došlo vrijeme da to kaže glavom i bradom.

"Ja osobno osjećam kašnjenje, veliko kašnjenje. Tek sad vidim da se puno toga moglo spriječiti i da je možda sankcija mogla doći na vrijeme, ako je uopće bude", smatra Srđan.

Obojica su mislili da su jedini. Još je dvoje ljudi trebalo razgovarati s ekipom emisije Provjereno, no nisu došli – stres je bio prevelik. Kruže informacije da je u policiji ispitano petero ljudi, a da je stvarni broj žrtava nekoliko desetaka.

Psihologinja Maja Mamula, koja godinama radi sa žrtvam,a tvrdi - informacije da ih je mnogo više nisu nimalo nevjerojatne. Da netko zlostavlja djecu samo je po sebi strašno. Kada se to sve događa pod okriljem crkve, sustavno, i to godinama - to je zastrašujuće.

"Dok nas kler uči o spolnom moralu, neki, ponavljam neki njegovi pripadnici to krše. Naravno da se njihovi prekršaji gledaju kao dvostruko teži", kaže novinar Inoslav Bešker.

Prečesto upravo s oltara stižu poruke i upute tko s kime smije ili ne smije u postelju. Srđana su roditelji u Crkvu poslali kao na mjesto na kojem se ne treba bojati, mjesto apsolutnog povjerenja.

Prozvani svećenik danas ima 78 godina. Cijeli je život dio franjevačkog reda konventualaca, a njihovo je sjedište na zagrebačkom Svetom Duhu. Ekipa emisije Provjereno ondje je potražila odgovore, no odgovorili su im kako je najbolje izjavu tražiti upravo od prozvanog svećenika. Istaknuli su i kako je "crkvena istraga u domeni Splitsko-makarske nadbiskupije, dok civilnu provode pravosudni organi".

Do samog franjevca nemoguće je doći. Na njegov se broj javlja osoba koja je rekla kako se radi o pogrešnom broju, iako je broj ekipa emisije Provjereno dobila iz pouzdanog izvora. Stoga su odlučili otići u samostan i pozvati gvardijana, koji ih je ponovno uputio u Zagreb.

Dakle, nitko ni o čemu ne želi. Premda, anonimni sugovornik tvrdi - svi oni sve znaju. To potvrđuje i mail koji je dobio od bivšeg provincijala. U e-mailu stoji kako je provincijal poduzeo sve potrebne korake "da se prijava ne stavi pod tepih" te da je sve prijavljeno kuriji u Rimu.

Sugovornik ekipe Provjerenog ispričao je kako je nekoliko franjevaca optuženo da su špijuni te da javnost nikako ne smije doznati tko je zlostavljač.

Ekipa emisije Provjereno posjetila je lokalnog nadbiskupa, gdje su ih uputili da se obrate tiskovnom uredu. Prebacivanje odgovornosti, a prije svega zataškavanje pred zakonom, pravilo je ponašanja u ovakvim slučajevima. Inoslav Bešker, koji Crkvu prati u samom Rimu, tvrdi kako nije čudno da se o tome i dalje šuti. Naime, samo pravilo je do prije 50-ak godina bilo takvo da je iznošenje spolnih delikata vjernicima bilo strogo zabranjeno, a prijetilo im se i izopćenjem.

Podsjetimo na riječi koje je svojedobno izjavio zadarski nadbiskup i predsjednik hrvatske biskupske konferencije, monsinjor Želimir Puljić: "Kongregacija ne obvezuje biskupe da moraju prijaviti takve svećenike civilnim vlastima. Svi trebamo surađivati, ali ne prijavljivati." To je bilo prije šest godina, a stavovi se, očito, nisu mijenjali.

Bez obzira što je još davno kazneni zakon uveo odrednicu o kojoj je svojedobno govorila sutkinja za mladež, Lana Peto Kojundžić, rekavši da će osoba koja ne prijavi ovakav slučaj, a dozna ga u okviru svog posla, biti kažnjena s najviše 3 godine zatvora. Bilo je slučajeva gdje su neprijavljivači bili osuđeni na zatvorske kazne.

Jedan od zornijih primjera koji ukazuju kako to izgleda kada slučaj dođe do suda je onaj koji javnost prati godinama. Slučaj zlostavljanja za koji je lokalni biskup, umirovljeni mons. Marin Srakić znao. Šutio je da mu je subrat svećenik, osoba koja pod crkvenim krovom odvlači dječake u krevet. Bešker objašnjava kako kultura šutnje ne postoji samo unutar Crkve, već i unutar mafije i društva. A tko progovori, taj je izdajica, pa je lakše ići linijom manjeg otpora.

Postoje oni koji se pitaju zašto je sugovornik ove priče čekao tolike godine? "Djeca u određenoj dobi nisu svjesna. Znaju da je nešto gadno i nelagodno, ali misle da je to nešto što dožive sva druga djeca. A ako su stariji onda mogu biti suočeni s prijetnjama što će biti ako prijave, prema obitelji, ali i njima samima", objasnila je psihologinja Maja Mamula.

To je na svojoj koži doživio upravo sugovornik ekipe emisije Provjereno. Nije imao snage, a Crkva je njegovoj obitelji bila sve. Mislio je da će razoriti vlastiti dom. Roditelji, kaže, ne bi imali razumijevanja. Srđan pak kaže kako je diskreditiranje već počelo. On ne krije svoju prošlost niti zatvorsku kaznu koju je služio, niti činjenicu da se liječi od ovisnosti. Svjestan je da će nakon njegova potpunog izlaska u javnost, ista ta javnost biti podijeljena.

Zbog zastare, franjevac vjerojatno neće u zatvor. Teško je reći hoće li i njegovi nadređeni odgovarati jer su znali, a šutjeli su. Sumnja se da nadbiskup Barišić sve zna već 15 godina. Svi oni koji su svjedočili u policiji znaju da je kasno za njih, ali nije za drugu djecu.

Nije kasno da se kazne oni koji šute, oni koji zlostavljaju. Unatoč svemu, oni su vjernici. Uzeo im je zdravlje, ali ne i vjeru. Ako će njihovo svjedočenje barem malo utjecati na to da se Crkva očisti od takvog šljama, spremni su, nakon svega, podnijeti i taj teret.

