Mate Radeljić, smijenjeni savjetnik Predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, nakon priopćenja koje je poslao u medije i u kojem tvrdi da je smijenjen pod prijetnjama SOA-e, ne želi više komentirati svoj slučaj niti bilo što vezano za njega. Pogotovo ne želi komentirati najnoviji članak u tjedniku Nacional, u kojem ga se optužuje da je pokušao izvesti državni udar i da je prijetio Predsjednici.

Nekoliko visoko pozicioniranih i pouzdanih izvora bliskih i Vladi i Uredu predsjednice za tjednik Nacional kaže da je Mate Radeljić, smijenjeni savjetnik Predsednice, u priopćenju krivo iznio svrhu i sadržaj njegovog sastanka sa šefom kabineta ravnatelja SOA-e Davora Franića 5. prosinca 2018. u slastičarnici Torte i to.

Isti izvori kažu da nije točno da je Radeljić tek na tom sastanku saznao da mu se sprema smjena, već da je to znao i od ranije. Sastanak na inicijativu SOA-e bio održan je da bi se Radeljića upozorilo na to da pazi što radi nakon što mu to službeno kažu, dodaju isti izvori.

Obzirom da je Radeljić svojim postupcima mogao ugroziti nacionalnu sigurnost, SOA se po dužnosti morala pozabaviti s time, piše Nacional.

Sam Radeljić, upitan za komentar članka u spomenutom tjedniku, nije bio rječit, no doveo je u pitanje istinitost tih tvrdnji.

"Priča oko planiranja državnog udara je fake news s ciljem da me se kompromitira. Ja sam sve što sam imao napisao u priopćenju i objasnio okolnosti pod kojima sam smijenjen. Razlog zbog kojeg u Nacionalu objavljuju takve neistine potražite u njihovim ugovorima s različitim poduzećima i institucijama", rekao je za N1.