Načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović zaprepastio je komentarom na društvenim mrežama ispod objave o nasilju hrvatske policija nad migrantima. napisao je da ih i treba tući, te dodao da je i on tukao krave na ispaši. Nazvali smo ga i upitali za komentar.

''Samo neka mlate! I ja sam nekad na paši krave tuk'o marva ide u kvar sve dok ne dobije…'' komentar je načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović ispod snimke na kojoj hrvatski policajci mlate migrante.

Nazvali smo ga i upitali misli li zaista tako.

''Taj komentar je kratka forma nečega što se na briznu piše. Ali što sam htio reći? Imam više prijatelja koji su policajci i koji rade na granici, kažu mi da tamo ima ljudi koji samo čekaju priliku da prijeđu ovamo, ali ilegalno. Njihov je jedini cilj da prijeđu granicu, i to ilegalno. To nisu ljudi koji bježe od rata, to su komercijalni migranti koji se žele dokopati zapadnog svijeta. Činjenica je da se po desetak puta vraća iste ljude na normalan način, i oni opet žele preko.

Ja nisam neki poljoprivrednik, ali živimo na selu. Znao sam ići na pašu, i kad krava 10 puta ide u kukuruzu i ne možete joj lijepo objasniti i maknuti ju, onda ju morate šibom da se vrati. Netko će reći da ih upoređujem sa životinjama. Ne, ali uspoređujem način prelaska granice kako to rade nerazumna bića. Ja sam razumno biće i nedavno sam išao u Mađarsku pa sam uzeo putovnicu, COVID potvrdu i prešao kako treba'', kaže za DNEVNIK.hr načelnik.

Dobio podršku

''Policija je organ države koja ima mogućnost prisile. Ja shvaćam policajce koji su možda i izludjeli tamo, rade taj posao za malu plaću, to su dulje smjene. Mobitel mi stalno blica i ljudi govore bravo, a boje se reći javno i na glas. Svi tako misle. Što mislite, da im policija treba davati kolače?'', govori Pavlović.

Kaže i kako on na snimci ne vidi premlaćivanje migranata, već da ih se – usmjerava.

''Ja nisam vidio da ih se tuče, vidio sam da ih se usmjerava. Mahne palicom i usmjerava ih. Ja ne vidim tu problema. Kad bih ja išao preko granice tako očekivao bih da me netko dotakne palicom, možda malo i udari, očekivao bih to'', govori i nastavlja da su ovo situacije koje se ponavljaju godinama.

''Nije to da jedan čovjek želi, dva, pet ili deset. Je li bolje staviti žilet žicu pa neka se životinje koje se zapetljaju muče do smrti? Europi je to ok, ali ovdje kad nekoga pecne to im nije ok'', rekao nam je.

Pita se što bi bilo da policija ilegalne migrante koji ne žele napustiti teritorij pusti dalje u zemlju. ''Onda će te netko pitati kako su došli pa si opet ti kriv'', kaže.

Priznaje da, nakon burnih reakcija, sada možda ne bi tako napisao komentar, no iza svoga mišljenja stoji.

''Možda ne bih napisao to sad kad vidim da to diže hajku. Inače rijetko komentiram inače, ali sad mi digne živce kada se piše ovako. Nisam inače militantan, ne mislim da nekog treba tući. Nnemam ništa protiv muslimana niti drugih vjera i nacija, nemam problema s autoritativnim sistemom vođenja. Nitko mi nema što i ne vjerujem da će mi itko i prigovoriti jer ljudi isto tako misle u mom okruženju'', priča Dražen Pavlović i ponavlja kako nema ništa protiv muslimana, no dodaje da zna da je policiji na granici situacija neizdrživa.