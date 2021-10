Europska komisija je u četvrtak izrazila zabrinutost zbog izvješća o nasilnim vraćanjima migranata na vanjskim granicama u Grčkoj i Hrvatskoj, ističući da je to nezakonito i da se mora provesti istraga.

"Videosnimke i izvješća o nasilnim vraćanjima na vanjskim granicama koji su jučer objavljeni vrlo su zabrinjavajući. Nasilje i loše postupanje prema migrantima, tražiteljima azila i izbjeglicama neprihvatljivi su te se mora provesti istraga", izjavio je glasnogovornik Komisije Adalbert Jahnz, odgovarajući na novinarski upit da komentira najnovija izvješća o nasilju prema migrantima.

U srijedu su objavljene videosnimke na kojima se vide muškarci s fantomkama na glavi kako tjeraju migrante iz Hrvatske preko rukavca rijeke Korane, udarajući ih palicama kakve imaju pripadnici interventne policije, a neki nose i podjakne nalik na dio uniforme te postrojbe.

"Europska komisija se snažno protivi bilo kakvoj praksi nasilnog vraćanja, ističe da je to nezakonito, da nacionalne vlasti moraju provesti istragu kako bi se utvrdile činjenice i poduzeti mjere ako se utvrde da je bilo prekršaja", dodao je glasnogovornik Jahnz.

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u četvrtak da je već pokrenuta istraga kako bi se utvrdilo što se dogodilo.

"Stručni tim danas je već na terenu i ima zadaću utvrditi što se dogodilo, tko je u tome sudjelovao i gdje se dogodilo.... ", izjavio je Božinović novinarima upitan za komentar snimke nasilja nad migrantima koja je u srijedu objavljena u više zemalja.

Ministar je kazao da se na ranije takve objave, pa i stranih medija, svaki put reagiralo priopćenjem gdje je izneseno vlastito viđenje onoga što se eventualno dogodilo.

GLAS o brutalnim videosnimkama

Šokantne videosnimke koje pokazuju iznimnu brutalnost prema migrantima na hrvatskoj granici ne mogu nas i ne smiju ostaviti ravnodušnima, poručili su iz GLAS-a i dodali kako ministar unutarnjih poslova Božinović mora hitno izdati zapovijed o humanom postupanju.

Zaštita europske granice težak je i odgovoran posao, ali moramo ga biti u stanju obavljati u skladu sa zakonima, pravilima, poštujući ljudska prava i načela humanosti. Jer ako nismo, onda ne pripadamo u tu Europu koja se upravo zbog svega toga ujedinila, stoji u priopćenju GLAS-a.

Upozoravaju o kako su hrvatske institucije tu da štite sigurnost hrvatskih i europskih građana, ali ni u kom slučaju ne smiju taj posao obavljati tako da gaze upravo one vrijednosti zbog kojih čuvanje europske granice ima smisla.

Ministar Božinović stalno ponavlja, i to prilično nesigurno, da nema zapovijedi da se s migrantima postupa brutalno. Pravio pitanje je ima li zapovijedi da se postupa humano. To je zapovijed koju ministar mora hitno izdati, i to jasno, nedvosmisleno i putem svih dostupnih kanala, poručuju iz GLAS-a.

Možemo!: Vrijeme je da drugi ljudi preuzmu odgovornost za zaštitu granice

Platforma Možemo! ocijenila je neprihvatljivim pristup migrantima kakav prikazuju snimke nasilja na granici te pozvala aktualno vodstvo policije da, ako nisu dorasli zadatku, odgovornost zaštite granice prepuste drugim ljudima.

Nove snimke nasilja na našim granicama prema izbjeglicama i migrantima dokazuju ozbiljne probleme u načinu na koji se Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) nosi s izazovima migracija, ocijenila je platforma Možemo! u facebooku statusu pridružujući se nizu reakcija na snimke brutalnog premlaćivanja migranata na granici RH i BiH.

"Ukoliko trenutno vodstvo policije nije doraslo tom zadatku - vrijeme je da drugi ljudi preuzmu odgovornost za zaštitu granice. Ovakav pristup migracijama za nas je neprihvatljiv. Još jednom dajemo podršku svim djelatnicima policije koji se ne slažu s ovakvim načinom 'zaštite' granice i koji na to već duže vrijeme upozoravaju", ističe platforma.

Možemo! podsjeća kako su već u nizu istupa u Hrvatskom saboru upozoravali da se granica može čuvati na način da se ne primjenjuje nasilje i ne krše ljudska prava, te da se poštuje međunarodno pravo.

"Nova snimka dokazuje da ili imamo organizirane nasilničke grupe koje tuku izbjeglice, ili djelatnici policije skidaju oznake i primjenjujući silu i batinjanje protjeruju ljude s teritorija RH. I jedno i drugo je poraz ideje pravne države i zaštite ljudskih prava", poručuje platforma.

Za resornog ministra Davora Božinovića kažu da "ili negira problem ili najavljuje istrage koje nikad ne dobiju epilog".

Ističu i zahtjev da resorni ministar i premijer jasno kažu što se događa, tko je za to odgovoran i zašto do sada nisu spriječili ovakvu krajnje kriminalnu aktivnost na granici.

Sve komentirao i Plenković

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak vezano za nasilno protjerivanje migranata iz Hrvatske na granici s BiH kako se sinoć čuo s ministrom unutarnjih poslova Božinovićem oko toga da se opširno ispita što se tamo dogodilo, a očekuje izvješće od svih nadležnih službi.

"Sinoć sam odmah nazvao ministra Božinovića da se poduzmu sve mjere u okviru Ministarstva i policije i napravi opširno ispitivanje da vidimo o čemu se tu radi kako bismo mogli donositi odluke jer Hrvatska kao uređena država poštuje i svoje zakone i međunarodne propise i ne želimo imati bilo kakva postupanja koja bi mogla imati veze s državom, a koje nisu u skladu s našim pravnim poretkom", rekao je Plenković na sjednici Vlade.