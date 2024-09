Milijunska šteta: Što čeka kupce online paketa koji su izgorjeli u požaru? Sad svi ovise o jednoj stvari...

U požaru u Osijeku nitko nije stradao, a očevid još nije počeo.

"Sve je uništeno. Imali smo dosta veliku vrijednost robe, negdje oko 200 do 300 tisuća eura. Opremu, kompjutere, server, čitavi pogon. Nažalost sve je to otišlo. No, nije nas to do kraja poremetilo, bitno je da nisu ljudi stradali", rekao je direktor tvrtke Ivan Topčić.



Vatru je gasilo 78 vatrogasaca s 22 vozila. Golemi plamen u kratkom roku stavili su pod kontrolu.



"Očevid će započeti čim požar bude u potpunosti ugašen i požariste sigurno. Ali i kada vremenski uvjeti to dopuste. Nadamo se čim prije jer nas zanima uzrok požara", rekao je Dragan Vulin, načelnik Stožera civilne zaštite grada Osijeka



Niz eksplozija su u zrak je odnijele velike količine robe među kojima su i pošiljke jedne dostavne službe.



"Možda je namjerno, možda nije, šteta je napravljena. Ja ne naručujem preko interneta, ja sam old school", rekao je Stjepan. Josipa kaže da naručuje preko interneta, ali da sada nije očekivala nikakvu pošiljku, na svu sreću jer bi ju platila, a ona ne bi stigla. "Žao mi je zbog ljudi koji su naručili, a vjerojatno ih neće dobiti".

Iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača ističu: "Ako govorimo o pretpostavci da se radi o višoj sili, Zakon o poštanskom prometu je definirao da pružatelj poštanskih usluga, pod koje spadaju paketi, nije odgovoran kada je u pitanju viša sila", rekla je Tanja Popović.



A što je točno uzrok, otkrit će očevid.

Svi oni čija je pošiljka bila u izgorjelom skladištu ovise o nalazima očevida.

Ukoliko nije riječ o višoj sili, potrošač podnosi pisani zahtjev u roku od 30 dana za unutarnji promet ili 60 dana za međunarodni promet i ostvaruje naknadu štete ovisno o gramaži i vrijednosti kada su u pitanju paketi.

Na terenu je bila reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić koja je izvijestila o situaciji na požarištu.

Požar još uvijek nije ugašen. Vatrogasna služba svakih dva sata obilazi požarište.

Kažu da se tijekom dana pojavilo se nekoliko izdimljavanja, ali nadaju se da će u utorak požar biti u potpunosti ugašen. Ističu, da bi tada mogao krenuti i očevid.

"Razgovarala sam s vlasnikom zemljišta, on se još uvijek nalazi u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku gdje je u nedjelju zbog stresa hospitaliziran na odjel kardiologije. I on čeka da se utvrdi što je uzrokovalo požar. Ističe, ovdje je bilo 20-ak tvrtki s kojima je imao odličnu suradnju", rekla je Drmić.

Dok se čeka očevid, policija čuva požarište.

