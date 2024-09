Od studenog veći računi, ali Vladine mjere ublažavaju udarac: Evo koliko će kućanstva plaćati nakon poskupljenja

Tako će račun za struju, za prosječno kućanstvo s godišnjom potrošnjom do 3000 kilovatsata iznositi 482 eura.

Godišnji trošak za plin u kućanstvu koje troši do 12 000 kilovatsata iznosit će 595 eura.

Dok će za toplinu za stan od 60 četvornih metara na godinu iznositi 315 eura.

Bez Vladinih subvencija računi bi bili uvećani za 250 eura. Mjesečno će ugrožene skupine po kućanstvu dobiti vaučer za energente od 70 eura. Vlada daje i dvije jednokratne pomoći. 100 eura za nezaposlene branitelje, a umirovljenici koji primaju do 840 eura mirovine dobit će između 60 do 160 eura ovisno o iznosu mirovine.

Na snazi i dalje ostaje mjera od 30 zamrznutih proizvoda.



"Vrijednost paketa je nešto manje od 250 milijuna eura, ima dva prioriteta, zadržati nisku cijenu energije, što smo radili zadnje tri godine. Drugi prioritet je štititi one koji su najranjiviji", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Kućanstva trenutno plaćaju struju 146 eura po megavat satu.

Od 1. studenog plaćat će 155 eura, a od 1. siječnja iduće godine cijena struje bit će 160 eura po megavat satu.

Kad govorimo o plinu, kućanstva trenutno plaćaju nešto više od 41 eura po megavat satu. Tržišna cijena je oko 54 eura, dok će cijena s mjerama biti nešto veća od 45 eura po megavat satu.



"Plin će poskupljivati od 1. listopada, no čekamo još HERA-in izračun jer je drugačija metodologija nego kod struje", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.



Povećanje cijena struje i plina, uvjerava ministar financija Marko Primorac, neće dovesti do povećanja inflacije.



“Ne očekujem zbog tog postepenog izlaska da će doći do šoka odnosno da će se povećati inflacija da će to predstavljati bilo kakav udar, energenti nisu jedini troškovi s kojima se suočavaju poslodavci", rekao je Primorac.



Najsiromašniji umirovljenici mogu biti zadovoljni. Oni s mirovinama od 350 eura dobit će jednokratni dodatak od 160 eura. Oni s mirovinama između 350 i 500 eura dobit će dodatak od 120 eura. Za mirovine između 500 i 650 eura stiže dodatak od 80 eura, a oni s mirovinama između 650 i 840 eura dobit će po 60 eura.



"Vlada po deveti put intervenira umirovljenicima sa nižim mirovnskim primanjima, u toj odluci limitirali smo cenzus na 840 eura mirovine", rekao je Marin Piletić.



I zato je ovog puta 43 tisuće umirovljenika ostalo bez dodatka. U zadnjem paketu pravo na pomoć dobili i oni s mirovinom do 880 eura.



"Ta mjera je donesena kao takva i ostaje na snazi dok se ne opozove, suspendira. Ona u ovom trenutku ostaje i dalje", nadodao je Šušnjar.

