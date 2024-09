Neobične životinje uplašile kupače na jezeru: "Prvo smo sreli jednu malu, a onda nas je okružilo dvadesetak"

U jezeru Banja u Vinkovcima, pronađene su meduze. Zbunile su, pomalo i uplašile kupače. Petra i Antonio, uspjeli su u čašu uloviti svega dva i pol centimetra malenu meduzu. Ne bi to bilo nimalo neobično da su je ulovili u moru, no meduzu su pronašli u vinkovačkom slatkovodnom jezeru Banja. Vratili su je u jezero, a Petra je prepričala kako je prošao njihov prvi susret.

"Išli smo s daskom za surfanje malo dalje od obale i onda smo sreli prvo jednu malu meduzu", rekla je Petra Udovčić iz Vinkovaca.

Zatim ih u jezeru okružuje još dvadesetak meduza.

"Nismo kao prvo ni očekivali meduze kod nas u Banji a onda nismo znali što očekivati od meduza. Mogu li nas možda opeći?", zapitala se Petra.

Dok smo tražili odgovore na ta pitanja, i pred kameru Nove TV pristigla jedna meduza. Prvo je pozirala tik uz površinu vode, a zatim je zaronila dublje. Sasvim dovoljno vremena da je prepozna struka s odjela za biologiju koja je potvrdila – riječ je o slatkovodnoj meduzi, a do ovdje je prošla dug put.

"Jer ona potječe zapravo iz istočne Azije. S područja rijeke Yangtze. I pretpostavlja se da do njenog širenja dolazi zapravo prenošenjem ukrasnih vodenih biljaka ili recimo u sklopu tržišta kućnih ljubimaca pa možda sa nekim slatkovodnim ribama", rekla je Barbara Vlaićević s odjela za biologiju u Osijeku.

Rijetko se viđaju jer su u stadiju polipa velike svega jedan milimetar. Sada su razvile klobuk. Odgovara im topla voda, a u jezeru ima i hrane. A ono što je najvažnije – za ljude su potpuno bezopasne. Slatkovodna meduza neće vas opeći. Ona doduše ima žarnice ali samo kako bi sebi uhvatila hranu, male planktonske račiće, no te žarnice ne mogu probiti kroz ljudsku kožu. Drugim riječima više će vas opeći obična kopriva nego slatkovodna meduza. Te su vijesti stigle i do vinkovačkih kupača.

"Nije me strah sada kad sam čuo da me ne mogu opeći", rekao je Kristijan iz Vinkovaca.

Stoga, kupači slobodno mogu s meduzama podijeliti jezero Banja.

"Voda odlična, kupanje bolje nego more. Ja zadovoljna, svaki dan sam na Banji. To je to", rekla je Ana iz Vinkovaca.

U Panonskom moru opasnosti nema. Ima tek pokoja meduza, i to ona koja vas neće ni opeći.

