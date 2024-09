Cure novi detalji drame na Rebru: "Protestirao je, govorio da ima pištolj i da će ih sve tamo pobiti"

Muškarac koji je startnim pištoljem u utorak upao u KBC Zagreb i prijetio osoblju prebačen je u psihijatrijsku bolnicu. Policija još uvijek pokušava otkriti motiv napada, a na površinu izlaze mučni detalji talačke krize.

"On je protestirao u cijeloj toj priči kojeg on liječnika želi. Stvar je bila u tome da je rekao da se ne ostvaruju njegovi zahtjevi, da on ima pištolj i da će ih on sve tamo pobiti", rekla je Gordana Miškulin, sindikalna povjerenica.

Ovo je bio okidač drame u najvećoj hrvatskoj bolnici u utorak ujutro. Dvije sestre zavoda završile su na bolovanju. Osoblju se i dalje pruža psihološka pomoć.

"Razgovarao sam danas ujutro s doktoricom koja je na prvi pogled izgledala dobro. Glumi da je dobro, ali naravno da je potresena", rekao je Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC Zagreb.

Posjetitelji prst krivnje upiru u sustav.

"Zdravstveni sustav bi trebalo poboljšati, ali bi trebalo i općenito povesti malo pitanje - tko se kreće po ovoj našoj zemlji", rekla je posjetiteljica.

"Gdje je više sigurno. Nigdje", rekla je pacijentica.

"Mislim da bi se sve službe trebale umrežiti i raditi. Počevši od socijalnih službi, psihologa, psihijatra", rekao je posjetiteljica.

Sindikalna povjerenica ističe kako je ova eskalacija produkt sustavne nebrige.

"Medicinskim sestrama u centru za krizna stanja doista nisu omogućeni pravi uvjeti za rad. S takvim pacijentima se ne može raditi na šalteru jer svaki taj pacijent zaslužuje svoju intimnost", rekla je Miškulin.

U KBC-u kažu kako će sve detaljno analizirati.

"Sada ide određivanje kako je do incidenta došlo, što se točno zbivalo za vrijeme incidenta. Mi uzimamo izjave svih koji su bili uključeni, svi koji su bili tamo, analizirat će se i videonadzor koji je bio uključen cijelo vrijeme", rekao je Novak.

Napadač je trenutačno hospitaliziran u jednoj psihijatrijskoj bolnici. Istražitelji su krenuli s ispitivanjem svjedoka - no potpuni mozaik ovog napada još neće biti moguće posložiti.

"Još nisu stečeni uvjeti da se obavi razgovor sa osumnjičenikom, ali on je pod nadzorom", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Odvjetnik Krešić kaže kako će se muškarca prijaviti za kazneno djelo prijetnje, ali neće biti sve jednostavno.

"Ako se ispostavi da je osoba bila u cijelosti neubrojiva, postupak se onda vodi po zakonu o osobama s duševnim smetnjama i on ne može biti osuđen u kaznenom postupku. Ne može biti zatvoren da tako kažem, rekao je Rafael Krešić.

Danas se pojavila i incijativa za detektorima metala na ulazima u bolnice. Struka jasna.

"To je glupost prema našim pacijentima i prema nama. Mi smo visoki profesionalci i smatram da su naši pacijenti sigurni u našim bolnicama", rekla je sindikalna povjerenica.

U skorije vrijeme morat će se pronaći način koji će ovakve izolirane slučajeve napada spriječiti prije eskalacije.

