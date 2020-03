Na padini Mosora ovih se dana odvija prava drama – radni strojevi zakrčili su jedini put, a došlo je čak i do sukoba policije sa stanovništvom jer se usred ničega kopa i polažu strujni kablovi. HEP tvrdi kako se radi o spajanju jednog priključka na niskonaponsku mrežu. Međutim, problem je što mreža ne postoji.

Interni dokument pokazuje kako je, da bi se priključak spojio, potrebno izgraditi mrežu, i to oko 800 metara niskonaponske mreže, ali i da strujni kablovi po projektu ne dolaze samo do priključka na koji se HEP poziva već i do kuće u kojoj živi potpredsjednica splitskog HNS-a. Ona pak ekipi Provjerenog tvrdi da tamo uopće ne živi. Svi susjedi svjedoče kako potpredsjednica splitskog HNS-a Karmen Bošković živi na toj adresi, ime joj se pojavljuje na službenim dokumentima HERA-e kao osobe koja je dobila 2013. suglasnost za priključak, a ni ona ni njezin nevjenčani partner Miro Muštra nemaju vlasnički list temeljem kojeg su mogli dobiti priključak.

Bespravno izgradili kuću

Kuću su, naime, izgradili bespravno na poljoprivrednom zemljištu, na tuđoj zemlji, potvrđuje to i vlasnica zemlje. "Na 3500 kvadrata on je nama praktički zaposjeo. Na jednoj čestici, parceli izgradio kuću, na drugu nam zatvorio pristup i mi apsolutno ništa ne možemo", tvrdi te dodaje kako je kuća unatoč tome što nema vlasnički list još i legalizirana. "U zadnje vrijeme hajka na mene zašto sam napravio kuću bespravno. Pa nisam ja jedini u Hrvatskoj koji je napravio i kojem je zakon dozvolio da se može legalizirati", ističe Muštra.

HERA je poništila spornu suglasnost koju je izdao tadašnji direktor HEP-ove podružnice u Splitu, sada član uprave HEP-a, ujedno i predsjednik splitskog HNS-a.

Potpredsjednica tvrdi da nema veze s pričom

"Radi se isključivo o pogodovanju određenim osobama koje su u političkoj sferi moćne, a i u HEP-u, povezane i politički i prijateljski, i HEP-om i HNS-om", kazala je ekipi Provjerenog vlasnica zemlje.

Dakle, ne mogu dobiti priključak, a HEP po projektu ipak gradi mrežu i do te kuće. Potpredsjednica splitskog HNS-a, koja živi u bespravno izgrađenoj kući, tvrdi – nema nikakve veze s cijelom pričom. "Nikakve veze s kućom nemam i s vlasništvom. U prijateljskim sam odnosima s gospodinom koji gore živi", istaknula je.

U studenom 2019. građevinski je inspektor privremeno zatvorio gradilište jer nije bio siguran je li se u konkretnom slučaju izvodio priključak ili gradila niskonaponska mreža. Tražio je očitovanje HEP-a, koji je ustvrdio kako se radi o priključku, pa je na kraju ponovno blagoslovio radove. Međutim, ni Ministarstvo energetike ne može se odlučiti je li priključak ili mreža. "U jednom dijelu dopisa Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetiku kaže da se radi o priključku i da to podliježe pravilniku o jednostavnoj građevini za koju ne treba ishoditi građevinsku dozvolu, a u drugom dijelu kaže kako se pak radi o izgradnji niskonaponske mreže za koju je HEP pribavio svu potrebnu dokumentaciju“, objasnila je vlasnica zemljišta.

