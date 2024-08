VIDEO Kamere uhvatile susret rivala u predsjedničkoj utrci, Milanovića i Primorca: "U svakom vidim ono dobro..."

Dvojica rivala u predsjedničkoj utrci – aktualni predsjednik Zoran Milanović i njegov protukandidat iz redova HDZ-a Dragan Primorac konačno su se po prvi put i sučelili.

Obojica su došla u Barban pratiti utrku na Prstenac. U početku, svaki je bio na svojoj strani, no uoči utrke rukovali su se i neko vrijeme srdačno razgovarali. Predsjednik izjave nije davao. U govoru je tek rekao.

"Ovo je vrijeme kada se život smiruje kao mlijeko u čaši. Politike ovdje ne bi trebalo biti nema je i to je lijepo", rekao je Milanović.

Med i mlijeko i iz usta njegovog protukandidata.

"Stalno se pozdravljamo, bili smo na brodu i na Alci. To vam je jedan potpuno normalan ljudski odnos kao sa bilo kojim drugim građaninom. Sve je jasno čisto, nikakvih problema nema. Kad volite čovjeka i ljubite čovjeka, a to ja tako živim, onda u svakom vidim dobro i to je početak i kraj priče. Nema svađa ni prepiraka“, rekao je Dragan Primorac, kandidat za predsjednika RH.

U predsjedničku utrku, kaže, ide čista srca.

"Ja želim objediniti cijelu Hrvatsku. Ne postoje lijevi i desni i srednji. Postoje samo oni koji čine dobro za Hrvatsku. Moja Hrvatska je država inovacija, mudrosti, budućnosti, strateškog partnerstva s vodećim državama svijeta i pozivam sve da sanjanju veliko. Ako sanjaju veliko to će se i dogoditi“, rekao je Primorac.

Iako se predsjednik lijepo napričao i s Mirom Buljem, od podrške MOST-a ništa.

"Od njih dvojice neću podržati ni jednoga. Vidjet ćemo još hoćemo li imati svojeg kandidata. Možda je on ispred vas, tko zna“, rekao je gradonačelnik Sinja.

I Milanović i Primorac žele podršku Istrijana. Jednom će poći za rukom - pogoditi u sridu.

Iz Barbana se javila reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

"Kao i svake godine, i ove je zanimljivo na trkalištu. Ovo je natjecanje i nepredvidljiv sport. Zanimljiv za gledatelje zato što je to spoj konjanika i konjaništva, vitešva i dobre zabave", komentirao je samu utrku Dalibor Paus, predsjednik IDS-a.

Potom je komentirao i dolazak dvaju aktualnih predsjedničkih kandidata na utrku.

"Sigurno ćemo još unutar stranke razgovarati o tome kome ćemo dati podršku. Za sada je malo prerano. Vidjet ćemo tko će se još uključivati u utrku", rekao je Paus i komentirao postoji li mogućnost da IDS podrži Dragana Primorca.

"IDS je uvijek bio dosljedan u svojim politikama i svjetonadzorskim vrijednostima. Teško mi je vjerovati da bi se to moglo dogoditi. Što se kandidata iz naših redova - još uvijek je sve otvoreno. Razgovaramo sa srodnim strankama i vidjet ćemo", rekao je Paus.

Sljedeće je komentirao raskol u ostalim političkim strankama, konkretnije Domovinskog pokretu i Fokusu.

"Imate mlade stranke kojima je odjednom na leđa navaljen veliki teret. DP-u de facto ulazak u vlast na nacionalnoj razini bez da su prethodno prošli sve lokalne sredine. Isto tako ne upravljaju ni s puno općina i gradova. No ne možemo izvana suditi o stvarnom stanju u stranci. Mi svakako pratimo situaciju i ne vjerujemo da će to utjecati na vladajuću koaliciju", rekao je Paus te komentirao stanje u IDS-u.

"Kod nas je stanje dobro. Prošli smo kroz izborne procese i ne mogu reći da smo zadovoljni rezultati. Da to tako kažem, pogodili smo dva puta u stativu. Imali smo čak bolji rezultat nego 2019. na izborima za EU parlament. Nažalost, to ovaj put nije bilo dovoljno za prolaz", kazao je Paus.

Zaključio je rekavši kako se pripremaju za lokalne izbore i vjeruju da će se kroz idućih sedam, osam mjeseci još više približiti svojim glasačima.

"Mislim da je ovo pravo vrijeme da se, prije ulaska u pravu političku sezonu posvetimo zadnjoj velikoj ljetnoj manifestaciji - našoj trci na Prstencu", zaključio je Paus.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



