VIDEO Jedna od najjačih vojski svijeta vratila se srednjovjekovnom oružju

Izraelske obrambene snage vratile su se srednjovjekovnom načinu ratovanja. Za svoj rat protiv Hezbollaha izraelski vojnici iskoristili su - trebušet, drveni katapult za bacanje vatrenih kugli preko granice u Libanon. Oružje je to koje se rijetko koristi još od 16. stoljeća.

We’re finally back to the Middle Age: Israeli soldiers use trebuchet to launch incendiaries on Lebanon to start fires. pic.twitter.com/kIzBroZAxk