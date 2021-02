Sjednica Vlade održat će se u 11 sati u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, a možete je UŽIVO pratiti na našem portalu.

Na sjednici Vlade bit će riječi i o aktualnom stanju vezanom za potres te koronavirus u Hrvatskoj.

Na dnevnom redu sjednice je, među ostalim, i prijedlog zaključka o dovršetku izgradnje autoceste A11 Zagreb - Sisak, dionice Lekenik - Sisak. Premijer Andrej Plenković ranije je najavio da će se na sjednici Vlade zadužiti HAC za raspisivanje natječaja do kraja veljače, za završetak izgradnje autoceste do Siska. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 300 milijuna kuna, a projekt je jedan od ključnih koraka za revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije. Autocesta A11, od Zagreba do Siska, planirane dužine 47,5 kilometara, počela se graditi 2006. godine.