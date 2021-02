Novi potresi na području Banovine povećali su broj rupa u zemlji, trenutačno ih je više od 70. Otvorena je opcija i evakuacije tog dijela stanovništva. Ne otvaraju se samo rupe, već rasjedi i klizišta. Teren pregledavaju stručnjaci.

Ako se nastavi ovim tempom u Mečenčanima će biti više rupa nego stanovnika. Na dan ih se otvori po dvije.

"To je treća najveća rupa u mjestu. Svakim danom se najmanje metar proširi i u širinu i u dužinu", rekao je Stjepan Cvitkušić, Mečenčani.

Već se redaju i kontejneri ispred škole. Na tom terenu priprema se naselje za moguću evakuaciju stanovništva.

"Ja osobno ne strahujem, prošao sam i logor i rat tako da me više ništa ne može iznenaditi, ako dođe do urušavanja morat ćemo iselit i to je to", dodaje Cvitkušić.

A neki su se već iselili. Najveći je problem što se rupe stvaraju u blizini kuća. Jedna od najvećih rupa nalazi se baš kod kuće i zbog toga je jedna osoba morala je napustiti svoj dom. Dok stručnjaci ne ispitaju što se krije ispod zemlje, ljudi na području Mečenčana ne bi smjeli obnavljati svoje kuće.

Kuće ne bi smjeli obnavljati ni stanovnici Bresta Pokupskog jer je ondje usred potresa nastao veliki rasjed i voda je šikljala dva metra u zrak. Na tom se području provode se geoistražni radovi.

"Već se odmah nakon potresa primijetilo da su određeni objekti koji su od statičara dobili ocjenu zeleno, u stvari, imaju veliki problem sa temeljnim tlom gdje dolazi do tonjenja ili naginjanja objekata", govori Mario Bačić, Građevinski fakultet Zagreb, zavod za geotehniku.

Za vrijeme potresa došlo je do rasjeda. Upravo to dogodilo se Andreji Pereković. Ona i njezina obitelj više od mjesec dana su bez vode.

"Tlo je počelo tonut, odvajaju se, nama se odvaja terasa od kuće i propada. Drugim se ljudima i kuće odvajaju i tonu skupa s tom zemljom. No, i prije potresa je bilo problema s vodom. Nikad nije u našoj ulici bila pitka, koristila se samo za sanitarne potrebe. Godinama već tražimo taj vodovod", rekla je Andreja Pereković, Brestje.

Tanka je linija između onih problema koje je potres stvorio, i onih koje je samo izbacio na površinu.

