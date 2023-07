Na Pantovčak uskoro stiže i formalni poziv? ''Ako se premijer danas ne oglasi, bit će osobno odgovoran za krizu u državi''

Ostajemo pri zahtjevu da se što prije sazove izvanredna sjednica Sabora jer kada izvršna vlast kojoj je na čelu Andrej Plenković nije u stanju, ne želi ili nije sposobna donijeti odluke koje će razriješiti dugotrajnu krizu u pravosuđu i razriješiti odgovorne za plinsku krizu, tada to mora nadomjestiti Hrvatski sabor svojim odlukama, poručila je koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić.

Najavila je okupljanje opozicije u utorak na kojem će odlučiti hoće li predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću uputiti i formalni zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice, iako smatra da to nije potrebno nego ide uz predsjednikovu ovlast da skrbi o normalnom funkcioniranju države i njegovoj samostalnoj procjeni.

No, Zvonimir Troskot (Most) u ponedjeljak je na konferenciji za medije rekao da će oporba zahtijevati izvanredno zasjedanje Sabora te da će uputiti i formalni zahtjev predsjedniku države jer se, ocjenjuju, Hrvatska nalazi u teškoj situaciji u kojoj su paralelno prisutne dvije afere.

"Prije svega oporba, odnosno klub Mosta kao dio oporbe, zahtijeva izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. S obzirom na to da nam se država nalazi u izrazito teškoj situaciji, gdje su paralelno prisutne dvije afere koje su čak možda i spojive, ako ništa drugo, preko financijskog dijela", rekao je Troskot.

Naglasio je da je odnos prema zaposlenicima u pravosuđu nezapamćen u Hrvatskoj. "Svi znamo koliko su oni bitni u provođenju tih operativnih aktivnosti, a prema nekim procjenama sada se već kasni s oko 2000 slučajeva tjedno", ocijenio je Troskot.

Zanima nas, dodao je, zbog čega premijer ne može sjesti sa službenicima i službenicama koji rade u pravosudnom sustavu kako bi čuo njihove probleme i argumente koji su, smatra, objektivni, pravovaljani i trebali bi biti uvaženi.

Ocijenio je da premijer želi kontrolirati pravosudni sustav. "Na takav način želi uspostavljati tiraniju, s obzirom na to da na zakonodavnoj vlasti već ima svoju šapu preko većine u Saboru, a ima i izvršnu vlast. Državno odvjetništvo znamo već na koji način funkcionira i da nijedan spis ne može proći, a da ga ne blagoslovi Plenković. O Ustavnom sudu da ne govorimo, to je sad već cijeli sustav koji je zaštopan i ovo je samo primjer gdje su ljudi pokazali otpor i rekli da ne žele na ovakav način niti raditi, niti živjeti", rekao je Troskot.

Na pitanje novinara o izjavi predsjednika države Zorana Milanovića da nije primio službeni zahtjev oporbe za izvanrednom sjednicom, Troskot je potvrdio da će ga zasigurno poslati.

Komentirao je i kako su već upozorili predsjednika na plinsku aferu. "To je naša imovina. Želimo znati što se s time događa. A preko ovih gubitaka koji se događaju preko energetskog sustava, mi smo mogli financirati sve potrebe pravosudnog sustava i omogućiti svim tim ljudima adekvatan rad, jer su izrazito bitni dijelovi sustava", zaključio je Troskot.

Ocijenio je kako je vidljivo da je predsjednik države voljan surađivati, odnosno da čak i razmatra opciju sazivanja izvanredne sjednice.

"Predsjednik države preko svojih stručnjaka postaje svjestan, što se vidi i kroz njegovu retoriku, jer je počeo i žešće komentirati cijelu situaciju te mislim da je otvoreniji za sazivanje jedne izvanredne sjednice koja bi s jedne strane bila presedan, to se možemo složiti, ali s druge strane mislim da se nalazimo u izrazito teškoj situaciji zbog koje bi mogli bi imati ozbiljne posljedice već na jesen", rekao je zastupnik Mosta.

''Ako se premijer danas ne oglasi, bit će osobno odgovoran za krizu u državi''

Benčić je zatražila da se premijer danas oglasi i izvijesti kako namjerava riješiti blokadu pravosuđa i plinsku aferu, a ako danas ne saznamo tko će podnijeti odgovornost, poručila je, smatrat ćemo da je odgovornost u potpunosti na Plenkoviću.

Danas smo ušli u sedmi tjedan štrajka pravosudnih radnika i radnica, više od 40 dana pravosuđe je u blokadi, više od 40 dana su poznati svi zahtjevi koje su radnice i radnici stavljali pred ministra Malenicu i premijera i više od 40 dana nisu poduzeli ništa adekvatno što bi dovelo do rješenja ove situacije, rekla je Benčić na konferenciji za novinare u Saboru.

Ocijenila je da Plenković ponovno trenira strogoću na onima koji imaju najniže plaće i na onom sektoru koji je visokofeminizirana profesija.

Radnice u pravosuđu već 40 dana na cesti traže zaista minimum dostojanstva u pogledu radnih uvjeta i plaća jer su 'working poor', što znači da rade, a istovremeno su i siromašni, poručila je.

S obzirom, kaže, na to da smo ušli u sedmi tjedan štrajka i da se više neće rješavati niti hitni slučajevi zbog čega građani i pravne osobe neće imati pristup sudu i ostvariti svoja prava pa će u nekim slučajevima imati pravo na odštete protiv RH pozivam Plenkovića da danas izađe i iznese plan razrješenja krize u pravosuđu i okončanja štrajka.

Njegova tvrdoglavost nije njegova osobna stvar dokle god svi mi to moramo plaćati, a najviše radnice u štrajku, upozorila je.

Država nam je zbog ove situacije u potpunosti blokirana, kao i gospodarstvo jer se ne mogu provesti osnovne upise u registre, upise vlasništva, građani ne mogu ostvarivati temeljna prava pa čak ni poduzimati osnovne pravne poslove. Na sve to Plenković šuti i ne daje nikakav plan razrješenja situacije, ustvrdila je.

Osim ovih više od 40 dana u pravosuđu, već 17 dana Plenković zna sve o plinskoj krizi i vrlo je jasno da, bez obzira na to postoji li kaznena odgovornost ili ne što će utvrđivati USKOK, postoji politička odgovornost i odgovornost onih koji vode HEP, Ministarstvo gospodarstva i agencije i koji su sudjelovali, znali i mogli prevenirati ovu situaciju, a nisu to učinili pa je potpuno jasno da moraju otići. Plenković 17 dana o tome šuti, a ima sve činjenice. To je za ostavku u bilo kojoj zemlji, smatra Benčić.

Tražimo da se o ove dvije situacije oglasi danas i da znamo koji je epilog situacije s plinskom krizom. Njegova nadanja da će ova tema pasti pod tepih jer ide sezona kiselih krastavaca neće uspjeti zato što mnogi ljudi ne mogu spojiti kraj s krajem i ne mogu otići na more i zaboraviti sve što se u zemlji događa, a vide da istovremeno Plenković omogućava svojim stranačkim jatacima da ubiru desetke milijune eura ili oštećuju firme ili državni proračun, istaknula je.