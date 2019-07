U rubrici "odlasci" su tri ili četiri imena, no u rubrici "dolasci" je puno veća gužva. Mnogi u niskom startu čekaju da ih premijer pozove da bi sjeli u ministarsku fotelju.

Tu je minimalno 10-ak imena u eteru, no samo Andrej Plenković i njegovi najbliži suradnici znaju tko će novi ministri biti. Više od 20 državnih tajnika, savjetnika i pomoćnika je bilo danas u zgradi Vlade. Konzultacije su trajale do prije sat vremena kad je Andrej Plenković autom napustio Markov trg i otišao negdje na sastanak.

Kalkuliralo se da će premijer otići u središnjicu HDZ-a, no on se tamo nije pojavio što ne znači da ni neće. Znamo da je i Lovru Kuščevića smijenio nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Svaki veliki sustav, svaka velika stranka ima nekoliko struja. Naravno da ni u HDZ-u nisu pošteđeni toga, svatko gura svoje kandidate, no na kraju Plenković mora odlučiti tko će to biti. Nema baš previše manevarskog prostora, nema pravo na pogrešku jer zadnje što mu treba u ovom trenutku je da imenuje neku osobu s bilo kakvom aferom, zbog toga se rade te provjere, traže se ljudi koji imaju čist dosje i koji nemaju repove za sobom. Zadnje što bi premijeru trebalo jest da se pojavi neki novi ministar s aferom.

Sve su glasniji oni koji kažu da Plenković s odugovlačenjem i kalkuiranjem pokazuje slabost, da to nije odlika lidera i da treba brže presjeći. Njegov savjetnik Robert Kopal kaže kako to nije točno, Plenković drži sve konce u rukama, a ovo što čeka nije znak slabost nego se sve treba temeljito provjeriti. Do kraja tjedna bi mogli imati tu iznavrednu sjednicu na kojoj bi se trbali izglasati novi ministri.