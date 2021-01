U Banovini i dalje službe na terenu saniraju potresom pogođeno područje - pregledavaju se objekti u privatnom vlasništvu, ali i infrastruktura...

Iz Letovanića se javio reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić koji je razgovarao s Ratkom Vujićem iz Županijske uprave za ceste.

Vujić kaže da nema ceste u županiji koja nije oštećena, no najgore su prošle 22 ceste na području Gline i Petrinje.

Zatvoren je i manji most u mjestu Rausovac kod Hrvatske Kostajnice zbog napuknuća. Vujić kaže da je to most za potrebe lokalnog stanovništva te postoje obilazni pravci.

"Situacija s mostovima je zadovoljavajuča, statičari su ih pregledali", rekao je.

Što se tiče obnova cesta prvo treba napraviti ispitivanja, elaborate te ona ići u sanaciju, a koliki će biti trošak ovisi o oštećenju. "Neće biti jeftino", kaže Vujić.

