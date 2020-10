Jedna Zagrepčanka na Facebooku je objavila potresnu priču o muškarcu koju je jutros dobio srčani udar, a gotovo nitko nije stao da mu pomogne.

Objasnila je kako je njen suprug jutros oko 6:30 na tramvajskoj pruzi na početku Medveščaka ugledao automobil koji stoji ispred semafora.

"Trube kao životinje, nitko osim mog muža ne ode pogledati zašto. Kiša lije, Hrvati trube i deru se na Lukea, zaobilaze auto i ne staju", napisala je u tekstu koji je objavila na Facebooku.

Suprug je za upravljačem ugledao čovjeka koji, kako je napisala, jedva diše. Nakon što ju je suprug, inače stranac, nazvao, a ona je zvala Hitnu pomoć i policiju.

"Nazovem ga nazad, čujem tramvajku kako se dere na njega, daje mi ju na telefon, zamolim ju da ima razumijevanja, ne smije se maknuti do dolaska službi. Stoji mokar do kosti uz čovjeka koji je prestao disati, ne može mu napipati puls više!!! I dalje trube, deru se, stiže Hitna, i dalje divljaju i voze po nogostupu da zaobiđu i odu svojim putem", napisala je i dodala kako je i sama otišla na mjesto tragedije.

"Gledam kako se bore za jedan život. Pomolim se za nepoznato biće, užasnuta činjenicom da nitko nije stao prije Lukea. Tko zna koliko je vremena prošlo od kada je čovjeku pozlilo. Iza 7 policija nas pušta kući, u kolima Hitne još se bore da spase čovjeku život.

"Živi i zdravi me traumatizirali"

Srčani udar događa se bilo kome. Ništa novo. Nažalost, ništa novo nije ni reakcija ljudi u ovom gradu. Nemojte samo zaobići, stanite i provjerite, možda spasite život. U ovom slučaju vjerojatno neće biti takav ishod, ali vrijedi pokušati", poručila je.

Kaže kako ju je cijeli događaj šokirao.

"Smrt me nije uzrujala, no bome živi i zdravi u svojim autima su me traumatizirali. Oboje smo pod teškim dojmom. Svima nam može zatrebati pomoć. I što ako baš nitko ne nađe shodno da priskoči?", pita se.

U zagrebačkoj policiji potvrdili su da je muškarac preminuo prirodnom smrću.