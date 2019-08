Muškarac koji je nedavno u Viškovu zbog parkiranog vozila prijetio i ozlijedio 70-godišnjeg srpskog povratnika djelatnik je Ravnateljstva civilne zaštite te će biti udaljen iz službe.

Primorsko-goranska policija izvijestila je kako se 42-godišnjeg muškarca sumnjiči da je u utorak ispred stambene zgrade u Viškovu prijetio 70-godišnjem muškarcu zbog nacionalnog identiteta te ga lakše ozlijedio.

Uhićeni muškarac uz kaznenu prijavu, za kaznena djela prijetnje i tjelesne ozljede, počinjenih na osnovi nacionalne pripadnosti, sinoć je predan pritvorskom nadzorniku.

Policija je izvijestila kako je uhićeni muškarac državni službenik koji radi u Ravnateljstvu civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova (gdje je došao iz DUZS-a) te će biti udaljen iz službe.

Podsjetimo, 70-godišnjak koji živi u Viškovu, na dolasku na parkiralište pred zgradom u kojoj živi zatekao je parkirani automobil na mjestu na kojemu on obično parkira. Zatražio je od susjeda, kod kojega je bio vlasnik tog automobila, da ga premjesti, ali je on to odbio pa se parkirao ispred tog automobila.

Rekao je da ga je ubrzo više osoba s parkirališta počelo vrijeđati po nacionalnoj osnovi, s obzirom na to da je Srbin, i udarati u njegovo vozilo. Dodao je kako se, nakon što je zvao policiju, vratio na parkiralište gdje su ga nastavili vrijeđati i potom ga udarili nekoliko puta u glavu i prsa.

Istaknuo je kako su mu policajci kada su stigli na parkiralište rekli da će ga privesti zbog narušavanja javnog reda i mira.