Darko Kovačević u nedjelju bi mogao izaći na slobodu jer istječe maksimalni rok koji može provesti u istražnom zatvoru.

Darko Kovačević zvani Daruvarac (31), koji je na Općinskom sudu u Zadru, 10. siječnja ove godine, nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnoga premlaćivanja 18-godišnje Zadranke, u nedjelju bi mogao biti pušten na slobodu, piše Slobodna Dalmacija.

Premda mu je presuda izrečena prije nepunih mjesec dana, nakon čega mu je pritvor produljen do pravomoćnosti presude, Kovačević uskoro vjerojatno izlazi na slobodu jer su istekli svi maksimalni rokovi u kojima može biti pritvoren za djelo za koje je zapriječena kazna do maksimalnih pet godina, a radi se o nanošenju teških tjelesnih ozljeda.

Kovačevićev izlazak na slobodu, međutim, ne mora dugo trajati jer bi u trenutku kada, i ako, drugostupanjski sud potvrdi presudu mogao biti pozvan na izdržavanje kazne. No, kako on uz hrvatsko ima i BiH državljanstvo, postoji mogućnost da tu pravomoćnu presudu poželi izdržavati u susjednoj državi.

Vijest o puštanju Daruvarca na slobodu majka pretučene Lorene, Ana Gurlica primila je u nevjerici. "Nitko me o tome nije obavijestio, no malo je reći da sam zbog toga utučena i iscrpljena. Ako se to ipak dogodi nakon svega, toliko o našoj državi. Ovo je cirkus. Što se više tu uopće može reći, sve je suvišno", rekla je ona.

Kaže kako je u strahu za svoj život i život svoje kćeri. "Ne treba mi nitko ništa reći. U strahu za život sama brojim dane i strepim. Naravno da se bojimo. Riječ je o cirkusu. Po svemu sudeći on može slobodno šetati po Kalelargi za razliku od moje kćeri. Očito ćemo biti četvrta obitelj koja će zbog njega morati iseliti iz Hrvatske", poručila je Gurlica.