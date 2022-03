Darko Kovačević zvani Daruvarac do kraja bi tjedna trebao izići iz zatvora gdje je služio kaznu zbog nasilja i prijetnji nad tada 18-godišnjom djevojkom. Njegov odvjetnik kaže da se u međuvremenu "opametio". U Zadru ga već čeka i posao.

Iz glinske će kaznionice na slobodu šest mjeseci ranije jer je Darko Kovačević - Daruvarac, bio dobar iza rešetaka. Visoki kazneni sud u Zagrebu odbacio je žalbu tužiteljstva nakon što su dobili pozitivno mišljenje za uvjetni otpust.

"Ocijenjen je od strane kaznionice uspješnom ocjenom. On je prihvatio i osvijestio štetnost vlastitog postupanja, priznao kaznena djela, on se za njih i kaje...", rekla je Ivana Bilušić s Visokog kaznenog suda u Zagrebu za Dnevnik Nove TV.



U lipnju 2018. pretukao je tada 18-godišnju djevojku. Kazna mu je u međuvremenu smanjena i osuđen je na jedinstvenu - tri godine i devet mjeseci zatvora. Ni mlada Zadranka, ni njezina majka ne žele pred kameru, a njihov odvjetnik je spriječen obvezama.

"To što je on napravio je za svaku osudu i nikako za prijevremeno puštanje", smatra Anamarija. Po dolasku u Zadar morat će se pridržavati mjera opreza, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov. Jednom na mjesec, sve do listopada javljati policiji, ali i nadležnom uredu za probaciju. U suprotnom se vraća - u zatvor.

"Ako to prekrši ili počini novo kazneno djelo, opozvat će se uvjetni otpust", pojašnjava Bilušić. Protiv njega se ne vode drugi postupci. A posao već ima - otkriva odvjetnik. "Njega čeka posao u jednoj tvrtki u Zadru kao pomoćnog radnika'', potvrdio je njegov odvjetnik Velimir Došen.

Uvjerava da je radio na svom ponašanju kroz različite tretmane i promijenio se. Žrtvi se ne bi smio približavati. "Kad bi joj se želio ispričati to bi se drugačije shvatilo. A ako sretne žrtvu, on će sigurno izbjeći taj susret. Neće biti nikakvih problema. Ta kazna je djelovala na njega i nekim žargonom bih se izrazio - opametila ga", smatra Došen.

''Nikada se ne može sa stopostotnom sigurnošću isključiti mogućnost ponovnog počinjenja djela, zato je ovdje riječ o uvjetovanoj slobodi", rekla je Bilušić.



Pogriješi li i u najmanjem koraku - vraća se na staro mjesto i izdržavanje preostale kazne.

