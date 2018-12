Prosvjed protiv odluke suda da se Darko Kovačević Daruvarac pusti na slobodu počeo je u 15 sati na glavnom zadarskom trgu. Okupilo se stotinjak prosvjednika.

Prosvjednici su Kalelargom stigli do zgrade Općinskog suda u Zadru. Glavne poruke prosvjeda su, kažu organizatori, podrška pretučenoj Loreni i njezinoj obitelji, zahtjev da se optužba klasificira kao pokušaj ubojstva, pokazati da je nasilje nad ženama sustavni problem. Ispred zgrade suda organizatori čitaju svjedočanstva zlostavljanih žena. ''Jednu me večeras sačekao kad sam se vraćala s posla. Iscipelario me. Slomio me'', ispričala je jedna od žena.

Okupljenima se obratila i Lorenina mama: ''Ona je zatvorena u kući, a njezin zlostavljač pije kavu na Kalelargi. Imala je suicidalne misli. To dijete i sada prisiljavaju da povuče svoj iskaz''

Darko Kovačević Daruvarac (31), optužen da je u Zadru teško pretukao 18-godišnju djevojku, prije nekoliko je dana izašao na slobodu jer je istekao zakonski rok koliko osoba može biti zadržana u pritvoru. Brutalnoj tučnjavi svjedočila je cijela zemlja nakon što su objavljene snimke nadzorne kamere iz kafića u kojoj je djevojka pretučena.

S odlukom suda da se opasna osoba pušta na slobodu ne mogu se pomiriti građani, koji su odlučili prosvjedovati.

Sudski vještak ocijenio je da je Kovačević psihički i fizički zdrava osoba, ali emocionalno nezrela i izuzetno opasna za okolinu. ''Takve su osobe agresivne prema drugima ili prema životinjama. Skloni su uništavanju imovine, krađama. Osobe s takvim strukturom osobnosti ne pokoravaju se socijalnim normama vezanim uz zakonito ponašanje'', ocijenio je sudski vještak psihijatar Denis Sabljar.

Sve navedene karakteristike Daruvarac je i primjenjivao. Policiji je dobro poznat po brojnim kaznenim djelima i prekršajima. Imao je 40 prijava, ali sve do premlaćivanja djevojke slobodno je šetao.

Pretučena djevojka dvaput je operirana. Lice joj je bilo uništeno. No gore od fizičkih psihičke su tegobe. Građani sada žive sa strahom da ulicama njihova grada šeta manijak koji je sposoban na sve.