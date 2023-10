Muškarac koji je bacao molotovljeve koktele otprije je poznat policiji. Susjedi u šoku: "Polio se benzinom i držao upaljač"

Opsadno stanje u Tordincima, nedaleko od Vinkovaca, gdje je u utorak 57-godišnji rastrojeni zaštitar bacao molotovljeve koktele na kuću svojih susjeda, a zatim se polio benzinom i prijetio smrću, navodno i bombama.

"Žena je skuhala kavu. I dok smo pili kavu, ja sjedim leđima do terase u izlogu, kad je odjednom nešto puklo i počelo gorjeti. Bio je veliki plamen, staklo frca po glavi, gori stepenište i drvena ograda", ispričao je Ivica Damjanović reporteru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću.

Napadač tu nije stao.

"On je bacio koktel kroz prozor kuhinje. Gori unutra kuhinja, perilica. Baca jednu pod peć, pod kamin i sin je to ugasio. Ja ne znam, nemam riječi", dodao je Damjanović.

"Da smo ostali unutra kad je ubacivao u boravak, zapalio bi nas. Onda je policija došla i vikao je policajac na njega: 'Prestani bacati!' On nije htio. I razvalio je policajac kapiju, došao do njega, u tom trenutku se on polio benzinom i upaljač držao: 'Ako dođeš do mene, zapalit ću se'", prisjetila se Ljubica Damjanović.

Nakon toga se napadač povlači u svoju kuću i prijeti smrću. Govori da ima i bombe, da je pustio plin. No usamljenom policajcu stiže pomoć specijalne i interventne policije, čak i snajperista. Dok se priprema akcija ulaska u kuću, mještani opisuju karakter napadača.

"Problematičan. I u gostioni je, on nema kome nije prijetio u selu. Pokazivao prstom: 'Tebe ću riješiti, tebe ću riješiti.' Spisak on ima", ustvrdio je Antun Damjanović.

No na scenu stupaju i pregovarači i to s njegovom kćeri. Napadač se smiruje i kreće petominutna akcija u kojoj se sam predaje policiji. Motivi napada još su pod upitnikom. Sa susjedima nije imao problema.

"Kakav ima povod, kakve razloge? Ovako nešto da se napravi, da se dogodi. Nemam riječi za to", rekao je Ivica.

Reporter Tin Kovačić tijekom javljanja uživo u Dnevnik Nove TV otkrio je da je napadač otprije poznat policiji zbog slučaja starog tri godine.

"Napadač je radio kao zaštitar u jednoj velikoj državnoj tvrtki i u njoj je svojim oružjem prijetio radnicima. Taj bi se slučaj mogao okarakterizirati i kao talačka kriza", rekao je.

