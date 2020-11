Umjesto prodaje Omišanin je odlučio svoj automobil pokloniti obitelji slabijeg imovinskog stanja. Njegov potez pokrenuo je val dobrote pa su građani prikupili i sredstva za servis i registraciju vozila, ali i gorivo budućim vlasnicima.

Omišanina Antu Mikulića njegov automobil godinama je služio bez greške. Kaže, puno je vremena, novca, ljubavi i truda uložio u njega. No, došlo je vrijeme da ga mora zamijeniti te ga je razmišljao prodati. No umjesto da zaradi, ovaj policajac odlučio je svog limenog ljubimca - pokloniti.

"Jednoj obitelji kojima je prijeko potreban automobil, a koji ga ne mogu priuštiti. Nazvao sam dsvoje drage prijatelje iz Centra za socijalnu skrb u Omišu. Predat ćemo ovaj lijepi stroj nekome da služi“, objašnjava.

Nije trebalo dugo da se za njegovu odluku pročuje pa su uslijedili pozivi. Javio mu se prijatelj i rekao mu da će do vrha napuniti auto prije darivanja gorivom. Da je u pitanju posebno vozilo potvrđuju i u njegovu autoklubu.

"Čuvao ga je kao malo vode na dlanu i tim više je ta jedna njegova gesta vrijedna, zato što to nije neka stara kanta sa ceste, to je auto koje je on čuvao i pazio“, potvrdio je predsjednik auto kluba Tomislav Tomaš.

Odlučili su prikupiti sredstva za servis i registraciju automobila kako bi novi vlasnici bili mirni još nekoliko slijedećih godina. Vozilo je ovo pred kojim je po svemu sudeći još puno kilometara jer je u odličnom stanju. A sredstva se prikupljaju i po ugostiteljskim objektima.

Građani nam to potvrđuju. Kažu kako su sve razglasili po društvenim mrežama, a ljudi dolaze u ugostiteljski objekt i daju donacije. Svaka takva akcija je hvale vrijedna i poboljšava društvo smatraju te dodaju da im je drago što i dalje ima osjetljivih ljudi i što su empatični. Najzadovoljniji je ipak pokretač ovog vala dobrote.

"Počeo sam jednu svoju božićnu priču, koja sad više nije samo moja nego je sviju nas. Znači naša božićna priča“, zaključio je Ante.

Teško je zamisliti bolji rasplet ove priče.

