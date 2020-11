Melani boluje od cistične fibroze i ima velikih problema s disanjem. Zbog toga joj je bio potreban drenažni prsluk i osamdeset tisuća kuna. No dobri ljudi prikupili su i više nego dovoljno pa je život za Melani barem malo lakši.

Ostavili smo ju nasmijanu i vedru. Govorila je da će biti dobro i da je sve u redu. Sada smo ju zatekli, još sretniju. "Sretna sam jer će mi svaki dan biti sve lakše i lakše. Sretna sam zato što ću lakše disati“, rekla nam je. Ona nije željela ni novi mobitel, ni novi laptop, ni išta što djeca njezine dobi žele. Ona je samo željela lakše disati.

Svaki dan joj se sastojao od lupkanja i inhalacije, hrpe lijekova, a sve kako bi normalno disala. Od rođenja, Melani i njezini roditelji bore se za svaki njezin dah. Točnije, otkad su saznali za njezinu bolest.

"Prvi mah sam plakala iako nismo u prvi mah saznali. Nama su samo rekli da se sumnja u tu bolest, ali kad sam pročitala, meni su samo suze išle, svi su mi govorili ma ne nije to sigurno“, prisjećala se njezina mama.

Cistična fibroza, rijetka i zasad neizlječiva bolest, bila je i ostala Melanina dijagnoza s kojom nastoji živjeti kao i njezini vršnjaci. Oni govore kako nekad ne može trčati, ali da ona zapravo može sve. Znali su svi. I čuvali je, brinuli o njoj. Kako učitelji, tako i prijatelji. "Kad god nešto treba, uvijek su na raspolaganju. Opominju za lijekove i brinu se jako o njoj“, tvrdi ravnatelj škole Antun Maletić.

Na nagovor Melanine učiteljice, pokrenut je val dobrote koji je u 24 sata učinio ono što se činilo nemoguće. "Ja sam mamu pitala što da mi učinimo za Melani jer je ona naša. Uključimo se za drugu djecu, zašto ne bi i za našu Melani. Mama kaže pa nije nikad razmišljala o tome“, objasnila nam je učiteljica Lidija Klinčec.

Dobri ljudi prikupili dovoljno za prsluk!

Od rođenja se bore ne samo za zdravlje, već i sa financijama. Prepoznali su to njihovi bližnji. I pokrenuli akciju.

"Kao organizatori ove humanitarne akcije izuzetno smo iznenađeni i radosni što je iznos skupljen u samo 24 sata upravo zahvaljujući vama i emisiji Provjereno. Nama su se javljali mnogi ljudi iz Hrvatske i mnogi ljudi iz inozemstva koji su htjeli pomoći svojim prilogom i to su i učinili u jako kratkom roku i ja im se od srca zahvaljujem“, rekao nam je ravnatelj.

U roku od 24 sata prikupljeno je puno više od potrebnih osamdeset tisuća kuna koliko je stajao ovaj drenažni prsluk. "Dosta će pomoći jer puno brže radi i vremenski će skratiti terapiju, ali i on puno bolje funkcionira nego ručna drenaža“, istaknula je Melanina majka.

Lijekovi, terapije, pregledi. Sve to i dalje će ostati dio njezina života. No sve će ipak biti lakše. Prslukom Melani već sada samostalno upravlja. Važnije i od ovog stroja koji njoj toliko znači, spoznaja je da i ona i njezina obitelj imaju one koji su tu uz njih. Kada je teško, kada je potrebno. Onih na koje uvijek mogu računati.

