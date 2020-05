U MUP-u kažu kako nije istina da hrvatski policajci migrantima sprejem crtaju križeve.

Ministarstvo vanjskih poslova demantiralo je pisanje The Guardiana da hrvatski granični policajci navodno migrantima sprejem u boji crtaju križeve na glavi kako bi ih se obilježilo i ponizilo. Kažu da se radi o činjenično neutemeljenim optužbama te da je to još jedan takav članak u nizu.

"Na pretenciozan način, neobjektivnošću i senzacionalističkim člancima optužuje se hrvatske policijske službenike za ksenofobiju, a posebno je apsurdno što se takve optužbe imputiraju policijskim službenicima države koja ima izrazito dobre i prijateljske odnose s Islamskom zajednicom. Posebice zabrinjava i zaslužuje najoštriju osudu što je ovakav članak, koji očito potiče na vjersku netrpeljivost, plasiran u javnost tijekom mjeseca ramazana", stoji u priopćenju MUP-a.

Kažu kako konstrukcija da se migrante obilježava križem pokazuje neznanje autora jer je muslimanska zajednica visoko cijenjena u hrvatskom društvu te da se to u svjetskoj javnosti ističe kao dobar primjer suradnje s vjerskim zajednicama.

Kažu da se i ranije optuživalo one koji štite granicu, ali da su u ovom slučaju "posebno zaprepašteni do koje mjere autor članka ide s konstrukcijama".

Sve provjerili

Dodaju da su odmah provjeravali navode iz teksta, pregledali evidencije o postupanju prema migrantima, razgovarali sa šefovima smjena policijskih postaja i s policajcima koji su u to vrijeme bili na dužnosti te su obišli granice s BiH. Utvrdili su da na području uz granicu s BiH u vrijeme koje se navodi u članku, hrvatska policija nije provodila aktivnosti prema migrantima te da nije zabilježeno ni njihovo kretanje prema granici i da navodi iz članka nisu istiniti.

"Nažalost, i u ovom bizarnom slučaju smatramo da se radi samo o jednom u nizu već ustaljenih optužbi zbog toga što hrvatska policija dosljedno provodi mjere za zaštitu vanjske granice EU-a i ne tolerira nezakonite ulaske u Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska stalno je izložena pritiscima različitih interesnih skupina kojima je cilj oslabiti mjere na hrvatskoj granici. U 2019. hrvatska je policija zbog krijumčarenja ljudima i pomaganja nezakonitih migracija uhitila više od 1000 osoba. Činjenica uspostave kampa Lipa, koji nije 25 km od granice kako se u članku navodi, već samo 5 km, generira isti problem organizacije ilegalnog migriranja prema RH, a od bivšeg kampa Vučjak razlikuje se tek u boljim humanitarnim uvjetima smještaja migranata", kažu u MUP-u.

U demantiju MUP spominje sugovornika članka, člana udruge No Name Kitchen i Border Violence Monitoring te podsjeća da oni često optužuju hrvatsku policiju. Kažu i da je udruga No Name Kitchen predvodila pokušaj nasilnog proboja nekoliko stotina migranata u RH iz Srbije u prosincu 2018. Hrvatska i srpska policija to su spriječile.

"Dosadašnji opus autora navedenog članka nikako ne možemo smatrati profesionalnim i objektivnim novinarskim izvještavanjem. Takvi 'novinarski' članci koncipirani sa na već unaprijed formiranim stajalištima da hrvatska policija zlostavlja migrante, dok s druge strane ne daju nikakve informacije i podatke koje je moguće istražiti i na koje je moguće argumentirano odgovoriti, upravo kao i u slučaju koji se opisuje u novinskom članku", kažu u MUP-u.

Podsjećaju da se prešućuje kako se u BiH nalaze tisuće migranata koji pokušavaju na ilegalan način ući u EU "te su spremni u ostvarenju svog cilja koristiti se svim sredstvima, uključujući i davanje lažnih iskaza protiv policijskih službenika".

Kažu da se u izvještavanju prešućuje nasilje među migrantima, njihovi napadi na sigurnosne službe u BiH, ali i na to da su hrvatske službe puno puta spašavale migrante.

"Zbog toga optužbe o ponižavanju migranata od strane hrvatske policije na vjerskoj osnovi potpuno su apsurdne, pa i opasne ako uzmemo u obzir vrijeme u kojem se plasiraju u javnost", kažu u priopćenju i pitaju se zbog čega bi netko činio takva nedjela i kome je u interesu objavljivanje takvih vijesti.

Dodaju da će i dalje provoditi mjere za zaštitu granice.

"I ovom prilikom želimo naglasiti da prilikom postupanja prema migrantima policija poštuje njihova temeljna prava i dostojanstvo te im omogućuje pristup sustavu međunarodne zaštite ako im je takva zaštita potrebna, sukladno općim dokumentima o ljudskim pravima, regulativi Europske unije te nacionalnom zakonodavstvu", zaključuju u MUP-u.