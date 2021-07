Ministarstvo unutarnjih poslova objavio je detalje slučaja vezanog za bivšeg šefa zagrebačkih groblja Patrika Šegotu, njegovu sestru, dvije službenice suda u Sesvetama.

Policijski službenici PNUSKOK-a iz Rijeke u koordinaciji s USKOK-om proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog počinjenja kaznenog djela primanja mita u gospodarskom poslovanju te 49-godišnjakinjom, njegovom sestrom, zbog kaznenog djela pomaganje u primanju mita u gospodarskom poslovanju.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je prvoosumnjičeni 45-godišnjak od prosinca 2019. godine do srpnja 2021. godine, kao voditelj podružnice Gradskih groblja sa sada pokojnim poduzetnikom i vlasnikom dvaju trgovačkih društava iz Sesveta dogovorio da će, suprotno pravilima, njegovim trgovačkim društvima omogućiti dodjelu poslova kojima se izvode radovi za podružnicu Gradska groblja, ali i da će, također suprotno pravilima, njegovim tvrtkama omogućiti dodjelu zemljišta za postavljanje četiri montažna objekta za prodaju robe u Aleji Hermanna Bollea. Osumnjičeni 45-godišnjak je u zamjenu za navedeno zatražio dio dobiti koja će društva ostvariti te besplatnu izgradnju obiteljske kuće s bazenom na Krku.



Također, utvrđeno je da je prvoosumnjičeni 45-godišnjak u navedenom razdoblju navedenim tvrtkama u vlasništvu sada pokojnog poduzetnika u više navrata, direktno ili putem drugih tvrtki, osigurao obavljanje poslova izvođenja radova za podružnicu Gradskih groblja dogovarajući da njegove tvrtke imaju najpovoljniju ponudu za izvođenje radova na Krematoriju, na mrtvačnici Markovog polja, na mrtvačnici Kašina, odnosno različite radove na poslovima popravaka oštećenja na groblju Mirogoj nakon potresa. Sumnja se da su na opisani način dogovoreni poslovi u vrijednosti od 3.944.195,14 kuna od čega je naplaćeno 2.883.262,45 kuna, do čega je kao mito prvoosumnjičeni primio najmanje 673.050,00 kuna i to isplatama u korist društva iz Osijeka u vlasništvu njegove 49-godišnje sestre, ovdje drugoosumnjičene za pomaganje u primanju mita.



Također se sumnja da je prvoosumnjičeni tijekom kolovoza i rujna 2020. godine, u istom svojstvu, u dogovoru sa sada pokojnim poduzetnikom, inicirao pokretanje postupka za dodjelu zemljišta za postavljanje četiriju montažnih objekata za prodaju cvijeća i cvjetnih aranžmana, svijeća i suvenira na novoizgrađenom parkiralištu uz groblje Mirogoj. Kako bi prikrio činjenicu da je on stvarni zakupac mjesta, sada pokojni poduzetnik je od četvero svojih poznanika zatražio da osnuju četiri tvrtke i prijave se na natječaj, dok je prvoosumnjičeni, kako bi onemogućio ostale ponuditelje u prikupljanju potrebne dokumentacije, odredio kratak rok trajanja javnog poziva. Nakon zaprimljenih 12 ponuda odabrane su četiri najpovoljnije ponude iza kojih se kriju ranije osnovane tvrtke poznanika pokojnog poduzetnika. Navedene tvrtke, iako su dobile prostor, nisu uspjele organizirati poslovanje te su navedene tvrtke po uputi prvoosumnjičenog navedena zemljišta dala u podzakup posve drugom obrt njegove poznanice, a kako bi ona organizirala poslovanje u naredna tri mjeseca, zbog dolazećeg blagdana Svih svetih.



Zaključno, kriminalističkim je istraživanjem utvrđeno da je kuća u Omišlju-Njivicama, iako formalno u vlasništvu tvrtke 49-godišnjakinje, u biti stvarno vlasništvo njezina brata, prvoosumnjičenog, a sagradila ju je besplatno na ime mita za dogovorene poslove, građevinska tvrtka pokojnog poduzetnika, bilo kao izvođač ili podizvođač, a kako bi se pokušao prikriti stvarni izvođač radova.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja oboje osumnjičenih su predani pritvorskom nadzorniku, dok je policija protiv njih podnijela kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Uhićene i službenice suda

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Rijeka) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta proveli su kriminalističko istraživanje nad dvije hrvatske državljanke starosti 65 i 51 godinu zbog sumnje da su počinile kazneno djelo primanja mita te jednim hrvatskim državljaninom starosti 55 godina zbog sumnje da je počinio kazneno djelo davanja mita.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je prvoosumnjičena 65-godišnjakinja, kao voditeljica zemljišnoknjižnog odjela suda u Sesvetama s jednim, sada pokojnim poduzetnikom, dogovorila, a drugoosumnjičena 51-godišnjakinja, kao njena podređena referentica, u najmanje dva navrata tijekom veljače i ožujka 2021. godine provela žurne službene radnje upisa kupoprodaje, pozajmice i uknjižbe prava u korist članova njegove obitelji ili njegovih tvrtki. Za obavljanje opisane radnje zahtijevale su i dobile novčane naknade od tri, odnosno četiri tisuće kuna, koje su podijelile, a koje su im u prostorije suda donosili zaposlenici pokojnog poduzetnika.



Također se sumnja da su ranije navedene osumnjičene tijekom lipnja ove godine, u istom svojstvu, s trećeosumnjičenim 55-godišnjakom dogovorile da se za novčanu naknadu od 500 kuna žurno provede brisanje založnog prava s nekretnine trgovačkog društva njegovog sina. Navedenu su radnju provele, a novac podijelile.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja sve troje osumnjičenih predano je pritvorskom nadzorniku, dok je policija protiv njih podnijela kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.