Lipanj je donio i popuštanje mjera po pitanju putovanja i ekskurzija, ali i razljutio roditelje nekoliko škola iz Zagreba i Zagrebačke županije. Oni su uredno platili putovanja za svoju djecu, a onda se putnička agencija - prestala javljati.

Dora i Anja danas su trebale prepričavati dogodovštine s ekskurzije.

No Šibenik, Zadar i i Split nisu vidjele, jer se putnička agencija prestala javljati. Njihovi roditelji su to putovanje platili davno prije korone i zatvaranja. Put je odgađan, da bi sada kada se napokon trebao održati doznali da je agencija pokrenula stečaj.

''Nadamo se da ćemo bar dio nekog novca dobiti natrag ili ako ništa nekakve vaučere, da nekud odu da barem nešto dobiju od toga, da zajedno odu da im ostane taj osmi razred u nekom lijepom sjećanju jer čitava godina im je bila koma'', rekao je otac učenice OŠ Pušća Nenad Škovran.

Internetska stranica putničke agencije više nije dostupna. Otišli smo u sjedište. Jedini trag postojanja spomenute putničke agencije na prijavljenoj adresi je ovaj poštanski sandučić. No tu je još jedna prijavljena putnička agencija koja ima istog direktora. Njemu smo poslali upite na više adresa, mailova, zvali smo ga, tražili smo pojašnjenje, je li istina da je tvrtka otišla u stečaj i kada će i na koji način roditeljima vratiti novac, no odgovor nismo dobili, izvijestila je Jelena Rastočić u Dnevniku Nove TV.

Do njega je nedavno uspio doći razrednik Vedran. ''On se pravdao i ispričavao time da je agencija u blokadi i da ne mogu vratiti ta uplaćena sredstva. Mi smo pokušali dogovoriti da se organizira nekakav jednodnevni izlet međutim nisu pristali ni na to'', prepričao je razrednik OŠ Pušća Vedran Iskra.

U istoj situaciji našle su se i druge škole u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji koje su poslovale s tom agencijom, ali i roditelji djece s Banovine o čemu je izvijestio DNEVNIK.hr.

''Ne preostaje ništa drugo nego zaštiti sebe pravnim putem i podići kolektivnu tužbu protiv agencije'', napomenula je majka učenika OŠ Vukomerec Tamara Kremić.

Sabor je u petak promijenio zakon i omogućio da oni kojima je izdan vaučer za neispunjeni paket aranžman mogu tražiti zamjensko putovanje ili povrat novca. ''Moram naglasiti da je veliki dio, i veći dio novaca vraćen, a manji dio agencija u slučaju da ne dobiju kredit ili se ne uspiju dogovoriti s roditeljima, će sigurno imati problem'', zaključio je Tomislav Fain, predsjednik udruge hrvatskih putničkih agencija.

Kada agencija proglasi stečaj situacija se komplicira. Organizator mora imati jamčevinu za slučaj nesolventnosti. "Ukoliko je jamčevina za slučaj nesolventnosti istekla i putnik ne može tražiti povrat novca izravno od osiguravajućeg društva, skrećemo pozornost da bi, po otvaranju stečajnog postupka, putnici kao vjerovnici, mogli prijaviti svoju tražbinu u tom stečajnom postupku'', rekli su iz Ministarstva turizma.

Roditeljima iz ove priče sada su sužene mogućnosti. Da će put do povrata novca biti lagan ne vjeruju, ali odustati neće, ponajviše zbog djece iz imovinsko slabijih obitelji, kojima je ovo putovanje trebalo biti prvo takvo u životu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



