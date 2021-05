"Svjesni smo da opasnost od zaraze postoji i ne dovodimo u pitanje potrebu epidemioloških mjera, ali smatramo da mjere moraju pratiti Ustavom zajamčena prava. Aktualne epidemiološke mjere značajno zadiru u naša Ustavom zajamčena prava", navedeno je u priopćenju Zajednice industrije događanja, koje potpisuje koordinator akcije Darko Fuček.

Iz Zajednice industrije događanja tvrde da Nacionalni stožer svojim odlukama i preporukama krši sljedeće Ustavom propisane norme:

1. Jednakost u tretmanu,

2. Pravilo razmjernosti, odnosno stvarne opasnosti kod javnih okupljanja i propisanih mjera,

3. Poduzetničke i tržišne slobode kao temelj gospodarskog ustroja i garanciju jednakog pravnog položaja na tržištu, i na kraju Ustavom zajamčeno pravo na rad i zaradu.

"Iz svih tih razloga, a da bismo pokušali spriječiti propast naše industrije, nije nam preostalo ništa drugo nego pokrenuti Ustavnu tužbu protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite", navode oni.

Primjeri nelogičnih mjera

Naveli su i nekoliko primjera za koje tvrde da dokazuju kako su mjere protuustavne.

Primjer broj jedan:

"Grupa ugostiteljskih objekata na splitskoj Rivi na svojim terasama, po sadašnjim epidemiološkim propisima, može u sjedećoj varijanti primiti ukupno preko 500 ljudi, dok mi na organiziranom i kontroliranom događanju, na primjer sajmu nautike, na istoj toj Rivi sa druge strane, na pet do šest puta većem prostoru možemo imati do 25 ljudi, to jest za isti se preporučilo ne održavanje. Radi se o sajmu specifičnog karaktera sa ne masovnim posjetama, posjetiteljima koji hodajući razgledavaju brodove i opremu.

Pitamo se gdje je tu jednakost u tretmanu, gdje je tu razmjernost u primjeni ograničenja."

Primjer broj dva:

"Trenutno svi trgovački centri, za razliku od naše industrije, rade, i po propisanim mjerama mogu u svojim zatvorenim prostorima primiti od 1000 do 5045 osoba, dok mi na svojim događanjima na istoj kvadraturi, na otvorenom prostoru, možemo primiti samo 25 osoba.

Gdje je tu razmjernost ako po svim do sada provedenim statističkim analizama znamo da se na otvorenom prostoru zaraza virusom Covid 19 širi u postotku od 0,01 do 0,1 %? Po tome bi epidemiološki uvjeti organizacije događanja na otvorenom morali biti znatno blaži od okupljanja u zatvorenim prostorima trgovačkih centara, a kako iz ranije navedenih primjera možete vidjeti, ispada da su stotine puta stroži, i naravno da se primjenom takvih pravila i preporuka krši naša poduzetnička sloboda na nerazmjeran i nejednak način."

Primjer broj tri:

"U javnom tramvajskom i autobusnom prijevozu na otprilike 30 do 60m² može sjediti ili stajati 20 do 80 osoba u skučenom zatvorenom prostoru. U školskim ustanovama u učionicama ne većim od 40m² 5 i više sati boravi minimalno 20 učenika, ponovno u zatvorenom prostoru, a mi smo u industriji događanja i na 50 puta većem vanjskom otvorenom prostoru i dalje ograničeni na 25 ljudi po događanju.

Svaki komentar je suvišan. Ne da nema veze s Ustavnim pravima, nego niti sa zdravim razumom."

Primjer broj četiri:

"Trenutno u svim prostorima privrednih / gospodarskih subjekata, uredima, radionama, halama itd., zavisno o broju zaposlenih radi do više tisuća ljudi u zatvorenim prostorima, dok je kod nas na otvorenim događanjima limit 25 osoba.

U ovom slučaju naša vlasnička prava, tržišna i poduzetnička sloboda su stavljena u neravnopravan položaj. Dok neki mogu raditi u prilično normalnim uvjetima, mi smo u potpunosti blokirani, u cijelosti nam je zabranjen rad, jer je neisplativo organizirati događanja za 25 osoba."

Tvrde kako su ima oduzeta Ustavom zajamčena prava i na "nerazmjeran, nejednak i diskriminator način bez valjanog obrazloženja i adekvatne financijske naknade štete koju su pretrpjeli i još uvijek trpe".

"Nije nam omogućeno niti pokrivanje minimalnih režijskih troškova bez obzira što je naša industrija najviše od svih industrija ograničena u radu i poduzetničkom djelovanju. Ovakvo stanje i situacija jednostavno više nije održiva. Sve više uspješnih tvrtki iz naše industrije posustaje, jer nema više osnova za zaduživanje da bi održavale postojeće stanje.

Tražimo hitno prilagođavanje mjera realnom stanju i trenutnoj situaciji, poštivanje naših Ustavom zajamčenih prava koja su do sada bez ikakve potrebe grubo kršena.

Dajte nam da radimo, pustite glazbu neka svira", zaključuju u priopćenju.