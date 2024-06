Znate li koja je razlika između oznaka "Upotrijebiti do" i "Najbolje upotrijebiti do"? Samo je jednu vrstu hrane sigurno konzumirati i nakon isteka roka

Majka djeteta iz Dalmacije ostala je u šoku kada je ono nakon omiljene žitne kašice počelo nekontrolirano povraćati. Pokazalo se da je omiljenom Čokolinu, kojeg je upravo kupila u lokalnom Konzumu, mjesecima ranije istekao rok trajanja.

Inspekcija je potvrdila da je na policama trgovine pronašla više pakiranja kojima je već istekao rok trajanja, zbog čega se povela rasprava što se u trgovinama radi s hranom kojoj je istekao rok, isplati li se kupiti nešto što je sniženo zbog kratkog roka te koliko je koja hrana sigurna za konzumaciju nakon isteka krajnjeg roka.

U Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu HAPIH kažu kako su proizvođači hrane oni koji su odgovorni za informacije o hrani te da te informacije moraju biti potpune, jasne i lako razumljive potrošaču.

Jedna od obveznih informacija koja se mora nalaziti na hrani je rok trajanja. "Cilj označavanja roka trajanja je osigurati potrošaču mogućnost izbora hrane sigurne za konzumaciju i odgovarajuće kvalitete unutar određenog vremenskog razdoblja", navodi HAPIH.

Važno je znati da postoji razlika između oznaka "Najbolje upotrijebiti do" i "Upotrijebiti do".

Upravo nerazumijevanje i nerazlikovanje ova dvije oznake najčešće dovodi do povećanja rizika od konzumacije nesigurne hrane i povećanog bacanja hrane, ističu.

Kada se koristi "Upotrijebiti do"?

Oznaka "Upotrijebiti do" odnosi se na sigurnost hrane. Ta se oznaka stavlja na svježe i lako kvarljivu hranu, svježu ribu, meso, salate i mliječne proizvode koji mogu prouzročiti zdravstvene tegobe kada se konzumiraju nakon isteka navedenog datuma.

Kada se koristi "Najbolje upotrijebiti do"?

Oznaka "Najbolje upotrijebiti do" odnosi se na kvalitetu hrane. Hrana s ovom oznakom će biti sigurna za jelo i nakon isteka datuma označenog kao "najbolje upotrijebiti do", ako su poštovani uvjeti čuvanja navedeni na ambalaži, no možda neće imati jednak okus ili teksturu.

Osim sigurnosti i ispravnosti hrane za konzumaciju, cilj je jasnog označavanja roka trajanja i sprječavanje nepoželjnog bacanje hrane, prema kampanji EU bira sigurnu hranu koju HAPIH provodi u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA).

