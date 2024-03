Gotovo svakodnevno s polica se povlači neki proizvod. Stručnjak otkriva jesmo li sigurni

Gotovo svakodnevno s polica se povlači neki proizvod. Znači li to da smo sigurni ili nismo, s obzirom na učestalost takvih povlačenja objasnio je Dražen Knežević, voditelj Centra za sigurnost hrane HAPIH-a.

"To apsolutno znači da smo sigurni. Naime, može se na prvi pogled i činiti da su povlačenja različitih vrsta hrane učestala, međutim, to nije tako. Naime, zbog transparentnosti prema potrošačima mi objavljujemo sve bitne i relevantne informacije kako bi naši potrošači bili upoznati s hranom koja može predstavljati rizik za njihovo zdravlje da bi mogli pogledati da li to možda imaju u svojim domovima tako da mogu vratiti u trgovinu ili neškodljivo ukloniti. Znači, tako sistem povlačenja i opoziva znak je visoke učinkovitosti našeg sustava sigurnosti hrane", objasnio je Knežević.

Na pitanje novinarke kako neki od tih proizvoda ipak završe na policama i znači li to da su oni nekome promaknuli, Knežević je objasnio da zbog kompleksnosti lanca proizovdnje neki od tih proizvoda završe na policama, ali da oni time nisu nikome promaknuli.

"Ako se to i dogodi onda stupa na scenu sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje kojega smo i mi dio, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, koja je nacionalno tijelo za procjenu rizika. U takvim slučajevima kada Državni inspektorat kao nadležno tijelo s upravljanjem rizicima odluči da treba procijeniti rizik za određenu vrstu hrane mi taj rizik i procjenjujemo šaljemo informacije državnom inspektoratu i taj proizvod se onda povlači ili opoziva sa tržišta neškodljivo uklanja", ispričao je i dodao da se radi o visokoučinkovitoj proceduri.

"Imamo nadležna tijela, podjela nadležnosti je tu popirilično jasna – znači ona tijela koja upravljaju rizicima to su Državni inspektorat, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva i mi kao Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu koja smo u stvari znanstvena komponenta toga sustava i naša znanstvena mišljenja i znanstveni savjeti i služe na praktični način da tijelima nadležnima za upravljanje rizikom pomaže u donošenju odluka, takav pristup je temeljen na znanosti i zbog toga je on najučinkovitiji na svijetu", smatra Dražen Knežević.

Nadležnost za kontrolu za službene kontrole je Državni inspektorat.

Prošle godine bilo je 94 opoziva, a ove godine za sada ih je 10, rekao je ravnatelj Centra za sigurnost hrane HAPIH-a.

