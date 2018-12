Most nezavisnih lista u subotu je prozvao "trenutnu vlast" zbog odbijanja svih amandmana na državni proračun za iduću godinu, ocjenjujući kako su time, kao i praznom sabornicom, pokazali koliko drže do dobrobiti građana.

"Donošenje državnog proračuna trebao bi biti jedan od najvažnijih financijskih, ali i političkih događaja u godini, ali trenutna vlast jasno je odbijanjem amandmana i praznom sabornicom pokazala koliko drži do dobrobiti građana", stoji u priopćenju Mosta.

Ističu da su oni podnijeli 64 amandmana na predloženi proračun - od toga klub Mosta njih 28, a saborski zastupnici 36.

"Putem ova 64 amandmana nastojali smo pokriti cijelu Hrvatsku, predlagali smo amandmane od zdravstva do poljoprivrede, od kulture do sporta, od cesta do poduzetnika, ali vladajući su sve redom odbijali i ponovno pokazali da nemaju sluha za ništa, osim za trgovinu”, poručuju iz Mosta ističući da su ukupni prihodi proračuna za 2019. godinu planirani u iznosu od 136,1 milijardi kuna, dok su ukupni rashodi veći od prihoda za 4,2 milijarde i planiraju se u iznosu od 140,3 milijardi kuna.

Među njihovim u petak odbijenim amandmanima u Hrvatskome saboru, navode, niz je onih namijenjenih lokalnim infrastrukturnim projektima koji se obećavaju već godinama, kao i oni usmjereni na dodatna ulaganja u zdravstvu te za djecu i mlade, bolju cestovnu povezanost na brdsko- planinskim područjima, otocima i potpomognutim područja i dr. (Hina)