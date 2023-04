Oglas Ministarstva obrane o prodaji službenih pasa koji nisu prošli obuku izazvao je burne reakcije. Javni natječaj je raspisan, ali nije naišao na odobravanje prijatelja životinja. Zašto se bune i zašto baš ovi psi nisu prošli obuku, istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Falco, Galla, Harley, Hina i Honey - četiri belgijska i jedan njemački ovčar uskoro će dobiti novi dom. Nisu prošli vojnu obuku. Za razliku od Gallinog brata - koji svoj zadatak da detektira drogu - obavi kao od šale.

Njima je ipak umjesto rada - više do igre. "Falco je star nešto više od dvije godine. Izuzetno dobar psić, socijaliziran. On prilikom rada s markirantom pokazuje plahost, nesigurnost. Ako biste mu bacili motiv u travu, on bi krenuo prema tom motivu, malo pronjuškao travu i odustao ili zaboravio da ga traži - nema dovoljnu ustrajnost", rekao je satnik Darko Ivić, zapovjednik Obučnog centra "Satnik Krešimir Ivošević".

Zato će dobiti priliku postati voljeni kućni ljubimci. "Oni imaju, ajmo reć, predodređeni su da budu kućni ljubimci. Nisu imali dovoljno izražene plijenske nagone, on se igra, on je veseo i upravo nam je to bio motiv", rekla je Snježana Grđan, doktorica veterine iz MORH-a.



Onaj tko se javi na javni natječaj, moći će dobiti zdravog i socijaliziranog mladog psa. "Psa koji ima osnove poslušnosti, samo mi ne možemo biti sigurni da će on ako krene u radni vijek biti ovdje za čovjeka i ne možemo garantirati da će nam spasiti živote što bi naši psi trebali. Jako su razigrani, reklo bi se - manjak koncentracije", rekla je kriz smijeh satnica Hermina Tonković-Hačić, doktorica veterine iz Obučnog centra "Satnik Krešimir Ivošević".

Riječ je o psima koji su registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza, čistokrvni su i imaju rodovnice. Stoga ih MORH ima pravo prodati. Početna prodajna cijena za svakog psa je 100 eura, a kriterij odabira je - tko ponudi najviše.

Ovo je treći put da se organizira ovakva prodaja. "Zasad smo imali odličan odaziv i psi su otišli u sigurne ruke i s tim osobama smo i dalje u kontaktu. Otišli su i nešto u Split, dosta u Slavoniju, Križevce i Zagreb", rekla je Tonković-Hačić.

Zbog ovakve javne dražbe reagirala je udruga Prijatelji životinja. "Jasno je da trebaju biti udomljeni, u dobre ruke, provjerene, a nikako da budu prodani. Oni nisu artikli i ne mogu se izlagati tko će dati više, kao da su odbačeni bicikli. To je šokantno, neprimjereno i zato su ljudi reagirali i vjerujemo da će Ministarstvo povući odluku", kaže Luka Oman.

Ministarstvo može u bilo kojem trenutku odustati od prodaje, a natječaj traje od 12. do 18. travnja. U tom vremenu moći ćete se i doći upoznati s ovih pet ovčara.

