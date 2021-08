Svemir se neprekidno širi, zar ne? Granice se konstantno pomiču i ono što smo jučer smatrali dobrim, danas je prosječno, a njihovo mjesto u sistemu zauzimaju galaksije koje su iskoračile korak ispred.

Samsung Galaxy Z Fold3 i Flip3 su pametni telefon koji su otišli cijelu svjetlosnu godinu unaprijed i postavili nove standardne – kako u poslovnoj upotrebi telefona za multitasking, prezentiranje i brzinu rada, tako i za uživanje u gledanju serija, utakmica, igranju igrica i slušanju muzike.

Omiljene serije ćete voljeti još više, posao će kliziti poput vašeg prsta na ekranu, a sve to dok se dopisujete sa prijateljima, ne prekidajući ni jednu od tih radnji – uz pomoć Samsung Galaxy Z Fold i Flip3 pametnih telefona.

Galaxy Z Fold3 – vaše novo kućno kino i multitasking asistent



Rasklopite ekran, postavite telefon i uživite se u seriju kao nikad do sada



Dok je sklopljen, pruža vam sve ono što biste tražili od jednog pametnog telefona. Rasklopljen, otvara pravo kućno kino s kakvim se dosad niste susreli. Zaboravite gledanje serije na telefonu dok ležite, a jednom rukom pridržavate ekran... Rasklopite Galaxy Z Fold3 i postavite ga na najzgodnije mjesto za gledanje, stajat će pod bilo kojim kutom od 75 do 115 stupnjeva bez oslonca! Ekran od 7,6 inča, još na najpogodnijem mjestu – ni najsitniji prijevod vam neće teško pasti.



Produktivan kao PC, a stane na vaš dlan



Kada želite da skratite izgubljeno vrijeme, prva asocijacija su poslovni zadatci i multitasking koji je postao neminovnost. Galaxy Z Fold3 prati ritam vašeg života i omogućava istovremeni rad u tri aplikacije paralelno. Dok ste na video pozivu, gledajte kako prezentira vaš kolega, pratite svoju prezentaciju i izvlačite bilješke na ekranu – sve to bez otvaranja dodatnih prozora. Sve to će vam olakšati S Pen olovka, koji je sada kompatibilna uz Galaxy Z Fold i Flip seriju – kako bi vam još više ubrzao i olakšao proces ilustriranja i prezentiranja.

Pet različitih kamera na tri različita mjesta otvaraju nove dimenzije. Prednja kamera ispod ekrana magično nestaje čim se ovaj Infinity Flex ekran od 7,6 inča uključi – ne ostavljajući ništa drugo na ekranu osim onoga što se prikazuje – bez zasebnog otvora za kameru, kako bi cijeli prostor bio prepušten vašem uživanju ili radu.

Galaxy Z Flip 3 - najveća preglednost u najkompaktnijem džepnom izdanju



Budite na 2 mjesta istovremeno



Velike promjene događaju se na malim ekranima. Željeli smo vam pružiti komfor koji će vas totalno rasteretiti, osloboditi vaše vrijeme, prostor i poštedjeti vas bespotrebnog zamaranja prstiju. Na preklopljenom Galaxy Z Flip3 telefonu možete čitati poruke, slušati muziku, fotografirati se... Sve na ekranu od 1,9 inča. A kad ga rasklopite, film od dva sata više neće predugo trajati zbog konstantnog pauziranja kako biste odgovorili na poruku. Na Samsung Galaxy Z Flip3 telefonu možete podijeliti ekran tako da vam ne promakne bitna scena filma dok istovremeno čitate poruku koja vam je upravo stigla.

Prije pojave pametnih telefona, trend je bio imati što manji i kompaktniji telefon. Posljednjih godina počelo se podrazumijevati da što je telefon veći – znači da je bolji. Galaxy Z Flip3 ispunjava oba standarda! Kada je preklopljen, njegove dimenzije su impresivnih 4,2 inča. Sklopite vašu multitasking zvijer, stavite ju u džep i čak i u najužim trapericama ostavit ćete prostora za novčanik.Većina ekrana na pametnim telefonima ima brzinu osvježavanja od 60hz. Dynamic amoled 2x super smooth ekran kod Samsung Galaxy Fold3 i Flip3 pametnih telefona učitava u brzini od 120hz. Brzina kojom ispunjava vaše komande i lagane pokrete prstom gotovo da stvara osjećaj kao da vam čita misli.

Možete birati između 256 i 512GB interne memorije. Tako da će i vaš prvi probni selfie koji ste napravili ispred trgovine odmah nakon kupovine jednog od ovih pametnih telefona ostati sačuvan čak i nakon dvije godine intenzivnog korištenja.Gorilla glass victus je staklo kojim je obložen Galaxy Z Fold i Flip3 i s prednje i sa stražnje strane. To je najčvršće staklo do sad u upotrebi. Isto tako, ovi telefoni imaju aluminijski oklop, što ih čini izdržljivijim od svih prethodnika te oba uređaja imaju novi zaštitni film od rastezljivog PET materijala preko unutrašnjih ekrana i optimizirane slojeve panela, zahvaljujući čemu je glavni ekran 80% izdržljiviji od prethodnih uređaja (interno testiranje je rađeno u odnosu na Galaxy Z Fold2).Također, Samsung Galaxy Z Flip3 i Fold3 prvi su preklopni vodootporni telefoni. U naglim i neplaniranim ljetnim pljuskovima bit će problem samo mokre cipele, telefon bez problema možete čak držati i u ruci.

U posebnom promotivnom razdoblju za prednarudžbu Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 pametnih telefona, korisnici su u prilici iskoristiti poseban paket pogodnosti te ostvariti popust od 750 HRK pri kupnji novog pametnog telefona, uz dodatni popust otkupne vrijednost starog pametnog telefona te dodatan bonus od 750 HRK za određene modele. Osim popusta, u razdoblju prednarudžbe korisnici ostvaruju i pravo na 3 godine jamstva, kao i preklopnu masku s olovkom i punjač od 25 W ako se odluče za kupnju Galaxy Z Fold3 modela.Promocija traje od 11. do 26. kolovoza ili do isteka zaliha, gdje se na ostvarivanje promotivnog prava potrebno registrirati putem aplikacije Samsung Members Lounge najkasnije do 19. rujna 2021. godine. Više informacija pronađite na poveznici ili na www.samsung.hr